O G-4 ao alcance do Vozão

A vitória do Ceará sobre o CRB quebrou o complexo de inferioridade que vinha se estabelecendo, após três seguidos insucessos: 2 x 2 pela Série B no Castelão e duas vitórias do CRB pela Copa do Brasil (1 x 0, no Rei Pelé, e 0 x 1 no Castelão).

O troco aplicado pelo Ceará reergueu o moral do grupo. Foi uma vitória com dois gols de diferença, dentro da casa do adversário. A repercussão teve um efeito altamente positivo, com a retomada da confiança e da esperança.

É preciso agora uma sequência vitoriosa. A produção alvinegra tem melhorado. Até mesmo na derrota para o Mirassol, o Ceará jogou bem e não mereceu perder. Gradualmente, a subida de posição transmite ao elenco a convicção de que tem potencial para chegar ao G-4.

Nota-se, nitidamente, uma mudança de astral. Agora é enfrentar o líder, o Novorizontino. Está aí o momento ideal para consolidar a reação. Se conseguir os três pontos na próxima segunda-feira no Castelão, a distância para o G-4 ficará bem reduzida.

A partida cresceu em importância. Poderá ser um divisor de águas.

É cedo

Há quem diga que é cedo para elucubrações. Pode ser. Mas há que se analisar a situação. Houve momentos em que o Vozão estava mais para cair que para subir, haja vista a produção irregular, inconstante. Hoje, acontece exatamente o contrário: os sinais de avanço são constantes e significativos.

Que fase!

Erick Pulga atravessa ótima fase. Quando recebe a bola, a sequência é sempre perigosa. Os lances capitais têm a participação dele. No gol de Aylon, primeiramente Pulga mandou a bola na trave. E, no gol que ele mesmo fez, simplificou a maneira de desvencilhar-se da marcação. Muito bom.

Dosar energias

A classificação do Fortaleza sobre o Rosario é para ser comemorada mesmo. Mais um feito significativo. Ao Leão cabe saber dosas as energias. Não dá para manter o ritmo intenso o tempo todo. Entendi a razão pela qual o Leão se segurou no primeiro tempo. E só puxou o ritmo na fase final.

Desafios

O Leão terá uma sequência de jogos de alta performance. Só diante do Corinthians serão três. O primeiro já domingo pela Série A. Depois, mais dois pela Sula. Em cada momento, haverá a hora certa de acelerar e de desacelerar. A condição física fará a diferença na reta final das competições.

Dois focos

O cuidado com a condição física do elenco deve ser maior entre os clubes que, como o Fortaleza, estão lutando na faixa de cima de mais de uma competição. Não adianta querer abraçar o mundo com as chuteiras. Um dos segredos para alcançar os objetivos é guardar energias para usá-las adequadamente.