O futebol e a difícil missão de contratar

O mercado da bola está aquecido. As celebridades faturam bilhões. A corrida nacional e internacional sofre com as oscilações do dólar. Assim, sofre mais quem mais terá de contratar. O Fortaleza precisa de contratações pontuais. O Ceará precisa contratar meio time.

Digo sempre que toda contratação no futebol é uma operação de risco. Todas as operações financeiras têm seus riscos, mas vejo riscos maiores no futebol. Basta a contusão de um ídolo. Isso pode ter consequência extremamente negativa, dentro e fora de campo.

O poder aquisitivo dos nossos representantes não pode competir com o poder aquisitivo dos chamados grandes times do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, a solução é mapear o que de bom há disponível fora do periscópio dos grandes clubes do Sul e Sudeste.

O correto é onerar a folha somente até o limite da capacidade de pagamento. O que mais leva ao rebaixamento é atraso salarial.

Exemplo

O Fortaleza é quem mais tem acertado nas contratações. O índice de acerto chega a quase sem 100%. As contratações internacionais feitas pelo Leão demonstram a capacidade dos especialistas tricolores. Exemplo principal fica na própria contratação do técnico Vojvoda.

Engano

A torcida entendia que a saída de Rogério Ceni seria o fim do mundo. Em outras palavras: jamais o Leão encontraria um treinador capaz de fazer o que Ceni havia feito. O Fortaleza encontrou um que conseguiu fazer muito mais. Méritos para que monitorou e descobriu Vojvoda.

Saída

Quando Caio Alexandre trocou o Fortaleza pelo Bahia, ficou a impressão de que o Fortaleza passaria por sério problema. Quem iria ocupar o lugar dele? Caio estava jogando barbaridade. Saiu. Foi embora. O Fortaleza encontrou solução no próprio elenco. E fez a sua melhor campanha na Série A.

Prova

Mais do que nunca, o departamento de futebol do Ceará vai passar agora pelo teste de fogo na montagem do time para 2025. A situação do Vozão melhorou porque agora é também da Série A. A maioria dos empresários, somente em último caso, admite seus atletas na Série B. Era uma dificuldade encontrar atletas bons disponíveis.

Preços

O Ceará agora terá de dispensar mais. Os atletas de alta performance na Série A têm valores bem mais salgados. Em compensação, as dotações do Ceará também serão maiores. Portanto, poderá ampliar com segurança o legue dos investimentos. Uma coisa compensa a outra.

Transparência

Recomendo sempre a total transparência nas operações. Essa observação vale para todos os clubes. É profundamente desagradável o lançamento de suspeita sobre a administração de quem quer que seja. Geralmente põe em dúvida a honestidade das pessoas. Isso é muito ruim. Então, transparência total.