O Fortaleza já é um time das Américas

Em 2021, quando o Fortaleza terminou a Série A nacional na quarta colocação, a maioria da mídia elogiou, mas ainda tendo o Laion como um azarão. Uma surpresa que terminaria ali mesmo. A maioria dos cronistas do Sul e do Sudeste não levou a sério o time emergente.

O Leão, naquela oportunidade, garantiu uma vaga direta na Libertadores. Já em 2022, o Fortaleza terminou a Série A em oitavo lugar. Não conseguiu uma vaga direta, mas assegurou sua presença na segunda fase da Libertadores. Em 2023, o Leão ficou em décimo lugar. Garantiu uma vaga direta na Sula, onde foi vice.

Agora, mais uma vez, o Leão está com tudo para garantir uma vaga direta na Libertadores. E poderá confirmá-la com cinco rodadas de antecedência. Quero crer que os cronistas do Sul e do Sudeste mudarão o seu olhar crítico com relação ao Fortaleza.

O Leão é uma nova realidade. E, por isso mesmo, precisará de planejamento para ser campeão da Série A nacional. Estrutura o Fortaleza tem. Basta ousar mais.

Política

Se mantiver a atual política, o Fortaleza ganhará, a curto prazo, o título de campeão da Série A. É hora de acabar com o complexo de inferioridade. Agora mesmo, na atual temporada, se o Leão tivesse concentrado esforços na Série A, estaria no topo, ao lado do Botafogo.

Arbitragem

Para se sagrar campeão brasileiro da Série A em um futuro próximo, o Leão precisará de qualidade excepcional, visando a neutralizar os erros das arbitragens. Lamentavelmente, a arbitragem nacional não consegue manter a imparcialidade, quando diante dos chamados grandes.

Consolidação

O Leão, se quiser consolidar a sua situação de time competitivo, não poderá negligenciar na manutenção de um elenco de alto nível. Em 2021, a surpresa. Em 2022, o reconhecimento. Em 2023, o respeito. Em 2024, consolidou a imagem vencedora. Em 2025, rumo ao título.

Convencimento

Há gente que considera um absurdo a minha explanação. Explico: vi o Fortaleza em uma modesta casinha alugada na Rua Júlio César na Gentilândia. Hoje tem uma estrutura moderna no Pici. Hoje disputa as maiores competições das Américas. Ora, por que não pode sonhar com o título nos próximos anos?

Argumento

Por qual motivo os títulos da Série A nacional terão de ser dos chamados grandes? O título de campeão da Série A não é privativo de nenhum clube. Foi assim que o Coritiba, Athletico, Bahia e Guarani já foram campeões. E o Sport-PE, embora no tapetão, também ganhou um. Logo...

