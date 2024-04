Eu me socorro da mesma frase que já citei em vários artigos. E sempre a utilizo nos momentos de glória ou apoteose tricolor. Momentos nos quais o time parece iluminado por luzes divinas. Algo místico, benfazejo, que a todos envolve. O Fortaleza, há poucos dias, tinha sofrido a frustração pela perda do hexacampeonato estadual. Tudo indicava que poderia entrar numa crise significativa. De repente, o Leão ressurge como somente os corpos gloriosos ressurgem, ou seja, cheios de esplendor. E protagoniza uma proeza inimaginável até pelo mais otimista dos torcedores. Ganhar do Boca já seria uma proeza. Ganhar do Boca por 4 a 2 ultrapassou todos os limites da expectativa reinante. É o Fortaleza das reviravoltas inacreditáveis. Que se levanta, que se ergue sozinho, impulsionado por forças transcendentais, invisíveis, intocáveis. Forças que conduziram Lucero, Pikachu, Pochettino e Vojvoda ao expressivo triunfo. E não apenas esses, mas todo o grupo. Assim, mais uma vez, repito a colocação que fiz em anteriores instantes de magistral vitória do Leão. Em verdade, em verdade, vos digo: o Fortaleza é além da imaginação.

Trecho

O trecho de um artigo, que escrevi há alguns anos, quando de uma retomada do Fortaleza, está tão atualizado que parece escrito ontem. A colocação foi assim: a história tricolor é feita de atos de grandeza, de elevação. De crença, quando na adversidade; de confiança, quando na dúvida; de coragem, quando tudo parece perdido.

Apêndice

O Ceará passou a semana sem programação oficial. Teve tempo, portanto, para alguns ajustes. A meu juízo, o Vozão começou o ano com dois objetivos principais: evitar o hexacampeonato do Fortaleza e, depois, subir para a Série A nacional. As demais competições viraram apêndice.

Série A

O primeiro objetivo do Ceará foi alcançado. O segundo, a partir de agora, certamente o mais importante, é voltar para elite nacional. Gera profundo incômodo entre os alvinegros estar na segunda divisão. Há um complexo de inferioridade. Portanto, quero acreditar que toda energia do Vozão estará voltada para garantir o retorno alvinegro à Série A.

Potencial

A pergunta, que mais tem sido feita pela torcida alvinegra, diz respeito às possibilidades alvinegras na Série B. Com o time que aí está o Vozão terá condições de ficar no G-4 ao final da temporada? É muito cedo ainda para responder. Houve apenas uma rodada. Não há como avaliar os concorrentes.

Na briga

Há equipes fortes e tradicionais entre os concorrentes do Ceará. Cito, por exemplo, Sport-PE, Paysandu-PA, Vila Nova-GO, Coritiba-PR, América-MG, Goiás, Ponte Preta-SP e Guarani-SP. É tudo muito complicado. Isso já foi possível observar no empate com o Goiás, quando da estreia de ambos na Série B. O Vozão está na briga.