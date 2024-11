O Ceará e os seus aliados indiretos

Faltam três jogos para a definição geral da Série B nacional. O Ceará, que tem chances matemáticas, está na luta. Terá de ganhar do Botafogo-SP (fora,12/11), América (aqui, 17/11) e Guarani (fora, 24/11). São os três adversários, ou seja, equipes que poderão complicar a vida alvinegra.

Os aliados indiretos do Ceará são os times que poderão complicar a vida do Sport e do Mirassol nesta reta final de certame. Times que estão no caminho dos concorrentes do Ceará são Chapecoense, Avaí, Ponte Preta, Operário e Santos. Detalhe: a Chape duas vezes, pois enfrentará o Sport e o Mirassol.

De nada, porém, adiantará uma ajuda indireta se o Vozão não fizer a parte que lhe cabe, quando enfrentar os seus próprios adversários. Ainda está tudo muito nebuloso. Faltou ao alvinegro cearense acumular pontuação capaz de lhe garantir uma folga nas últimas rodadas.

Muita apreensão à vista.

Goleiro

Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, recebeu uma missão difícil: substituir o ídolo Richard, que sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, quando, no dia 18 de setembro, enfrentou o Coritiba. Bruno tem tido atuações seguras. Ele está no Ceará desde 2023.

Defesa

Aos 25 minutos do primeiro tempo, no jogo diante do Avaí, o placar estava empatado (0 x 0). Bruno fez uma defesa espetacular, após finalização, de cabeça, do atacante Hygor (número sete). Foi à queima-roupa. Ele pegou no reflexo. Bruno tem transmitido tranquilidade e segurança.

Experiência internacional

O goleiro Bruno Ferreira já atuou pelo Gil Vicente e pelo Vilafranquense, ambos de Portugal. Teve boas passagens pelo Náutico e pelo Bahia. Está com 30 anos de idade. Tem com o Ceará um contrato até junho de 2025. Mete 1.97 altura. É natural de São Paulo.

Segurança total

O goleiro do Fortaleza, João Ricardo, confirma, a cada jogo, sua excelente fase. Na vitória sobre o Juventude, quando ainda o placar estava no zero, ele fez duas defesas sensacionais. Se acontecem os gols, a partida poderia ter tomado um rumo bem diferente. Ele é um dos melhores da Série A.

Nordeste

Mais uma vez, Dorival Júnior convocou os jogadores, visando aos jogos da Seleção Brasileira contra a Venezuela e o Uruguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Predomínio dos jogadores que atuam na Europa. Apenas seis atuam no Brasil. Para Dorival, o Nordeste brasileiro não existe.

