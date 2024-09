O Ceará e a reação para chegar ao G-4

Há o momento em que a determinação é fundamental para alguém alcançar seu objetivo. O momento do Ceará chegou. Se não for agora, somente no ano que vem. Então, crença, força, vontade, coragem, fé, trabalho, união, conjunto, competência, atitude.

A caminhada do Ceará ao G-4 ainda terá muitos obstáculos. Analisei em colunas anteriores as dificuldades. A cada rodada um desafio diferente. Entretanto, os demais concorrentes também terão dificuldades semelhantes.

A Série B é incrível. Os próprios integrantes do G-4 estão oscilando. Lembrei do Lisca numa situação inversa. Em 2015, o Ceará estava ameaçado de cair para a Série C. A queda era tida como certa. Mas, dos 27 pontos disponíveis, o Ceará, com Lisca, conquistou 20 pontos. O Terminou em 15º lugar e permaneceu na Série B.

Em 2018, na Série A, outro feito inacreditável de Lisca. O Ceará estava ameaçado, tido como rebaixado. O Vozão reagiu. Conquistou 10 vitórias e 11 empates. Ganhou até do Flamengo no Maracanã, 0 x 1, gol de Leandro Carvalho. E permaneceu na Série A.

São momentos assim que fazem a diferença. O Ceará está sendo chamado a buscar inspiração nestas reações que entraram para a história do clube. Agora ou nunca.

Vitória

Hoje, diante do Brusque, não há como pensar em outro resultado que não seja a vitória. Tornou-se obrigatória a conquista de três pontos. Será a sequência da reação, no embalo da goleada (4 x 0) aplicada no Vila Nova. Sequência que terá se ser semelhante às reações alcançadas por Lisca em 2015 e 2018.

Respeito

É claro que todo adversário tem de ser respeitado. Não há vitória de véspera. Então, que o Vozão encare o Brusque, não como quem encara um time da zona maldita, mas como quem enfrenta os times do G-4 ou o líder da competição. Assim evitará as surpresas que geralmente ocorrem em situações assim.

Resultados

Na atual rodada, resultados que poderão beneficiar o Ceará: vitória do CRB (19º) sobre o América-MG (6º); vitória do Botafogo (15º) sobre o Vila Nova (5º); empate entre Mirassol (4º) e Sport (3º); vitória do Operário (10º) sobre o Santos (2º) e vitória da Ponte (13º) sobre o Novorizontino (líder).

Semelhança

Domingo, diante do Cuiabá, não há como pensar em outro resultado que não seja a vitória do Fortaleza. Tornou-se obrigatória a conquista de três pontos. Será a sequência da reação, no embalo da goleada (4 x 1) aplicada no Bahia. Texto bem semelhante ao usado no primeiro tópico. É que os objetivos são os mesmos, embora em séries diferentes.

Conclusão