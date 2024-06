O Ceará e a luta contra o tempo

A contagem do tempo é muito relativa. Por exemplo: numa decisão de campeonato, o tempo voa para quem está perdendo. O tempo não passa para quem está ganhando. Às vezes, por ocupações e responsabilidades diversas, não percebemos, na verdadeira dimensão, a passagem do tempo. Quando abrimos os olhos, passou.

A competição termina no dia 26 de novembro de 2024. Faltam cinco meses. A meu juízo, é pouco tempo para colocar as coisas nos devidos lugares. Mas há quem entenda não haver motivo para apreensão. Sendo assim, os ajustes acontecerão sem atropelos, agora sob o comando do técnico Léo Condé. Tomara que dê certo.

Cabe aqui uma advertência: paga muito caro quem erra na contagem do tempo. Muitos times foram rebaixados exatamente porque tiveram errada percepção do tempo ainda disponível.

Lição

Providência

O novo técnico chegou. Todo apoio do mundo ao Condé. O Ceará precisará de reforços. É urgente. A não ser que Léo Condé, com o mesmo elenco de Mancini, consiga o que seu antecessor não conseguiu: vitórias em sequência numa excepcional reação. Às vezes acontece. Torço para dar certo.

Margem

Adversário

Hoje, no Castelão, o Ceará recebe o Ituano. O time paulista é o penúltimo colocado com apenas oito pontos. Apesar de todos os problemas alvinegros, as condições são favoráveis ao Ceará. Uma vitória aliviará as tensões e criará um clima favorável ao novo treinador. Jogo de extrema responsabilidade.