O cartão de visitas de cada time

Falta pouco mais de uma semana para o início do Campeonato Cearense de 2024. Os times estão fazendo as apresentações dos novos contratados. Há todo um conjunto de esperanças em cada composição. O Fortaleza, como vem há alguns anos mantendo a mesma estrutura, não precisou mexer muito. Diria até que, no Leão, houve muito mais um ajuste entre chegadas e saídas. Já o Ceará teve de repensar sua política de contratações. Usou de maior arrojo nas empreitadas. Monitorou mais o mercado internacional. São novamente os dois favoritos ao título de campeão estadual de 2024. Na minha já bem acentuada trajetória no mundo do futebol, observei que as primeiras apresentações acabam passando por muitas mudanças. A própria avaliação, no transcorrer do certame, levará a alterações. Isso acontece em todas as equipes. O Campeonato Cearense servirá de laboratório inicial, visando ao aprimoramento gradual nas demais competições. Observe, que praticamente não fiz comentários sobre atletas que chegaram. Acho melhor esperar a bola rolar. É com a bola correndo que se tem uma ideia da situação individual e coletiva dos grupos em ação. Resumo tudo em uma palavra: otimismo.

Saudosismo

Eu sempre escuto com emoção a música “Jovens tardes de domingo”, que o cantor Roberto Carlos imortalizou. Há um vídeo no qual vários integrantes da Jovem Guarda cantam juntos essa canção. É lindo demais: “Eu me lembro com saudade o tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias. Velhos tempos. Velhos dias”.

Tardes de domingo

Nas décadas de 1950 e 1960, a solenidade de abertura do Campeonato Cearense era o “Torneio Início”. Numa tarde de domingo, havia o desfile de todos os clubes, inclusive com seus ídolos. Era uma festa bonita, ao ritmo dos dobrados da banda de música da Polícia Militar. Logo depois, começavam os jogos, com duração de 30 minutos. Se houvesse empate, decidia-se nos pênaltis.

Surpresas

Numa competição assim, não raro acontecia a eliminação dos chamados grandes. Predominavam as surpresas. O primeiro jogo começava às 15 horas. Eram sete partidas de meia hora (se preciso, decisão nos pênaltis). O torneio terminava por volta de 21 horas. Havia a entrega dos troféus. Um evento que marcou época. Depois entrou em desuso.

Participantes

O Campeonato Cearense, nas décadas de 1950 e 1960, tinha apenas oito participantes: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Calouros do Ar, América, Gentilândia, Usina Ceará e Nacional. Uma curiosidade: o Calouros do Ar foi campeão cearense de 1955 e ganhou quatro vezes o Torneio Início (1955, 1958, 1968 e 1971).

Conclusão

Assim como a Copa do Mundo e as Olimpíadas são antecedidas por grandes eventos de abertura, o Torneio Início era a festa de abertura dos campeonatos estaduais. O Gentilândia foi campeão do Torneio Início de 1959. O Usina Ceará foi campeão do Torneio Início de 1954. O Nacional foi campeão do Torneio Início de 1950 e 1951... Jovens tardes de domingo, velhos tempos, belos dias.