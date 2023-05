Nova meta alvinegra a partir de amanhã

O primeiro desafio do Ceará, após o tri do Nordeste, será amanhã, (7), às 11 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. O estádio é bom. Já narrei jogos lá. O que incomoda é o horário. Pode quem quiser argumentar em defesa da programação ao meio-dia. É um direito. Como a temperatura ficará em torno de 27 graus, segundo a previsão meteorológica anunciada para a região, alegam que estará mais baixa do que a predominante na região Nordeste. Tudo bem. Vida que segue. Bola que rola. Advertência: o Vozão, independente do horário, vai ter que jogar muito mais. O padrão mostrado na Ilha do Retiro foi ruim.

O time vacilou demais. Os jogadores alvinegros estavam errando passes de três metros. A transição não funcionou. A defesa ficou sobrecarregada. Nada disso poderá se repetir em Campinas. Apesar de a Ponte Preta estar tendo um início comprometedor, o Vozão não pode vacilar. A Ponte, na estreia, em Salvador, tomou uma goleada do Vitória (3 x 0). Depois, em casa, perdeu para o Criciúma (1 x 2). Empatou com a Chapecoense no Condá (1 x 1). E, na rodada passada, em casa, conseguiu a primeira vitória, batendo o Botafogo-SP (2 x 0). Portanto, um adversário também com limitações.