Na mira alvinegra o Mirassol

O caminho rumo ao G-4, com os resultados da rodada passada, foi encurtado para o Ceará. Lembra as corridas de Fórmula 1, quando a diferença para quem está na frente é de milésimo de segundo (intervalo de tempo que a luz leva para percorrer 300 quilômetros no vácuo).

Assim o Vozão encostou na turma da frente. O Mirassol é o último do G-4 com 47 pontos, dois a mais que o Ceará, com o mesmo número de jogos. O Sport (3º) tem também 47 pontos, mas um jogo a menos. Então, o primeiro alvo do G-4 tem de ser mesmo o Mirassol.

A primeira missão será ganhar do Sport no dia 7 de outubro em Recife. Por pura coincidência, no domingo passado Mirassol e Sport empataram (0 x 0) em Mirassol. E assim o grupo da frente permitiu a aproximação do Ceará.

Pelos cálculos dos especialistas, até um empate em Recife será bom para o Ceará. Nem pensar em derrota alvinegra porque tudo voltará ao que era. Preocupa o razoável padrão que o Ceará apresentou na magra vitória sobre o Brusque, embora o padrão razoável esteja sendo o de todos da Série B, com raras exceções.

E o Vila?

Restou a impressão de que ignorei o Vila Nova, quinto colocado, uma posição à frente do Ceará. Não ignorei. É que o Vila Nova e o Mirassol terão de se enfrentar no sábado, dia 5. Então, um deles irá sobrar na curva. Ou, em caso de empate, o Ceará passará dos dois pelo critério do número de vitórias, caso o Vozão vença o jogo em Recife.

Suposições

É claro que a análise está sendo feita em cima de supostos resultados. Tudo poderá ser diferente. O futebol não permite antecipações. Nem sempre a lógica prevalece. Na Série B, então, os clubes se embaralham e confundem seus próprios treinadores. Muitas vezes parece brincadeira de adivinhação.

Dificuldade

No dia 4, sexta-feira, o Fortaleza enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Na rodada passada, em Brasília, o Grêmio empatou (0 x 0) com o favorito Botafogo. Esse empate segurou o líder Botafogo. E o Palmeiras encostou. Então o Fortaleza já sabe o que terá pela frente. O Grêmio goleou o Flamengo (3 x 0) na Arena Grêmio. Haja coração!

Doação

Renato Kayzer tem perdido algumas oportunidades. Foi assim diante do Corinthians e diante do Cuiabá. Mas é um atleta que se doa. É incansável. Luta do começo ao fim. Não entendi a razão pela qual não mudou de chuteira. No Castelão, ele escorregou muito. Isso também o prejudicou. Kayzer tem qualidade, sim, para melhorar a sua participação nas conclusões.

Lucidez

Quer queira, quer não, o Fortaleza com Pochettino é um. Sem Pochettino é outro bem diferente. Com ele a transição se faz imediata, rápida, numa sequência automática. Sem ele, a transição perde a qualidade. Assim, as ações ofensivas se tornam menos eficientes. Mote para reflexão.