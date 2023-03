Mais uma vez o interior fora da final

O Estado do Ceará é uma das exceções por não ter na sua história nenhum time do interior com o título de campeão estadual com bola rolando. Há, sim, um título estadual conquistado pelo Icasa, mas resultado de uma decisão administrativa da FCF que, em 1992, proclamou quatro campeões: Icasa, Tiradentes, Fortaleza e Ceará. Na decisão nas quatro linhas nenhum time interiorano conseguiu ser campeão da primeira divisão cearense em toda a sua história. Agora mesmo, com a eliminação do Iguatu, a situação se repete. O time do interior que mais perto esteve de alcançar tal feito foi o Icasa, presente em cinco oportunidades (1993, 1995, 2005, 2007 e 2008). E tem um detalhe: em 1999 o vice-campeão foi o Juazeiro que, na verdade, era o Icasa com novo nome, adotado por problemas jurídicos. O Guarani de Juazeiro foi vice-campeão em 2011 e o Guarany de Sobral foi vice-campeão em 2013. Já são dez anos sem que um time do interior consiga chegar à decisão do campeonato. Lamentavelmente, equipes como Icasa, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral, que tinham maior potencial, entraram em crise. Virou utopia um time do interior sagrar-se campeão cearense.

Pernambuco

Em 2020, o Salgueiro Atlético Clube conquistou o título de campeão estadual em Pernambuco. Pela primeira vez na história tal fato aconteceu. A decisão foi com o Santa Cruz. No tempo normal deu empate (0 x 0). Na decisão por pênaltis, o Salgueiro venceu (4 x 3), fazendo a festa inédita. A cidade de Salgueiro fica distante de Recife 513 quilômetros.

Ciel campeão

No time do Salgueiro campeão pernambucano de 2020, um dos destaques foi Ciel, que atualmente está no Ferroviário. O título do Salgueiro teve tudo a ver com o ótimo desempenho de Ciel. Uma Curiosidade: no Salgueiro, Ciel fez dupla de ataque com Alison Araçoiaba, que atuou pelo Iguatu na atual temporada, tendo enfrentado o Ceará no sábado passado.

Rio Grande do Norte

Em 2001, o Atlético Clube Corintians, da cidade de Caicó, tornou-se o primeiro time do interior a ganhar o título de campeão do Rio Grande do Norte. Caicó fica 282 quilômetros distante de Natal. Em 2013, o Potiguar de Mossoró foi o segundo time do interior a ganhar o campeonato norte-rio-grandense. O Globo foi campeão em 2021, mas o Globo é da região metropolitana.

Paraíba

Vários times do interior já se sagraram campeões paraibanos. Isso não é novidade lá, até mesmo pela rivalidade entre João Pessoa (Capital) e Campina Grande. Campinense e Treze foram muitas vezes campeões estaduais. O Atlético de Cajazeiras foi campeão estadual em 2002. O Sousa Esporte Clube, da cidade de Sousa, foi campeão em 2009.

Bahia

Vários times do interior também já se sagraram campeões baianos. O primeiro time do interior campeão baiano foi o Fluminense de Feira em 1963. Em 2006, o Colo Colo de Ilhéus sagrou-se campeão baiano. Em 2011 o Bahia de Feira de Santana foi o campeão. Em 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinha sagrou-se bicampeão estadual.