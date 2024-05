Mais uma vez o CRB pelo caminho

No dia 02 de maio, quinta-feira passada, o Ceará foi derrotado pelo CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, tem novamente o CRB pelo caminho, jogo da Série B nacional. Será às 19 horas, no PV. É uma misturada danada. E tem mais: o Vozão voltará a enfrentar o CRB no dia 23 de maio, jogo de volta da Copa do Brasil. Como se não bastasse, ainda terá um outro confronto, ou seja, o jogo de volta pela Série B, em Maceió, no Estádio Rei Pelé, na 22ª rodada.

No jogo anterior, como aqui já comentei, o mais correto teria sido o empate no placar. O Vozão, numa desatenção, sofreu o gol da vitória alagoana aos 45 minutos do segundo tempo. Imperdoável falha coletiva dos alvinegros. Sirva de lição. Está aí uma oportunidade para o treinador Vagner Mancini rever seus planos, máxime com relação à proposta de jogo. Em Maceió, optou por jogar fechado, visando a organizar contra-ataques. Não deu certo. Gerou apenas duas reais chances de gol. Agora, no PV, terá a obrigação de adotar uma proposta ofensiva, mesmo sem Erick Pulga e Saulo Mineiro. Quem quer subir para a Série A não pode adotar a tática do caranguejo.