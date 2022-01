Investimento pesado para ser visto logo em campo

Pronto, minha gente. No próximo final de semana, os times cearenses ingressarão na Copa do Nordeste. Primeiro, o Ceará e o Floresta, pois no sábado; depois, no domingo, o Fortaleza. O Vozão enfrentará o Sergipe no Batistão em Aracaju. O Floresta enfrentará o Globo no Estádio Manoel Barretto em Ceará-Mirim. O Fortaleza recebe o Sousa-PB no Castelão. Teoricamente, o desafio mais fácil será o do Leão porque em casa e diante de um time médio. Mas, a rigor, somente quando a bola rolar se terá uma ideia geral. Momento oportuno para ver se o peso dos investimentos será traduzido em campo. Serão as primeiras cobranças oficiais sobre gente que veio mediante transações de elevado valor financeiro. Claro que, nas rodadas iniciais, não será justo pressionar demais. Mas os próprios jogadores devem cuidar de, o mais rápido possível, dar a resposta em campo. Quem aplicou milhões quer de volta milhões. O futebol, no mundo dos negócios, funciona assim. Os jogadores profissionais de hoje sabem que não podem negligenciar. A contrapartida dos dinheiros empregados terá de ser quase imediata, no mesmo ritmo com que é jogado o futebol moderno. É assim que a coisa funciona.

Maior nome

Pela repercussão, o maior nome, o nome que estará sob os holofotes da crônica e da torcida será Silvio Romero, contratado pelo Fortaleza. O argentino virou celebridade, não apenas pelo bom futebol que tem, mas pela forma como transcorreu a transação, concluída com uma rasteira no maior rival. Isso aumentou sobremaneira a responsabilidade do atleta.

De olho

Quem também estará na mira dos mais exigentes é o lateral-direito Nino Paraíba, contratado pelo Ceará. No Bahia, quando enfrentou os times cearenses, Nino sempre desfilou sua competência no apoio pela direita. Aquele futebol agudo, bonito, será cobrado agora quando estiver na ala do Vozão.

Atacante

Quando o Ceará contratou o atacante Zé Roberto, não houve tanta badalação. Talvez isso seja um fator favorável ao atacante, já pela discrição. Sem promessas de grandes resoluções, ele poderá trabalhar mais à vontade, sem pressões exacerbadas. As cobranças, geralmente, são proporcionais aos investimentos. É normal.

Profissional

Os grandes nomes, como Silvio Romero, estão acostumados a cobranças. A torcida argentina é inflamada. Quem, como Silvio, já enfrentou “La Bombonera” ou o “Monumental de Nunes” superlotados, tirará de letra as cobranças que virão. Ele é um profissional notável, pronto para encarar os maiores desafios e adversidades. Quem já disputou a Libertadores sabe disso.