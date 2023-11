Hora de tirar o atraso

Amanhã, no Castelão, o Fortaleza enfrentará o Cruzeiro. O jogo faz parte da 30ª rodada. O Leão ainda terá de cumprir um outro jogo atrasado, ou seja, diante do Botafogo, válido pela 29ª rodada. Será no dia 23 de novembro, quinta-feira, às 19 horas. Só aí o Fortaleza terá tirado todo o atraso no número de jogos. Mas o Leão terá de espantar um outro atraso: o que o tem impedido de jogar o que sabe, de ganhar como sabe. Um fantasma que travou tudo no Pici. Daí uma sequência interminável de insucessos. São seis jogos sem vencer na Série A.

Além, disso, o empate com a LDU, que resultou na decisão por pênaltis e a perda do título de campeão da Copa Sul-Americana. Tenho visto incríveis reações do time comandado por Vojvoda. E creio que nova reação virá, embora preocupe o nítido desgaste físico da equipe. Não há máquina humana que suporte 72 partidas. Vai à exaustão. Por mais que faça a rotatividade, o cansaço vem. Afirmo com convicção: tal desgaste impediu o Fortaleza de ser agudo e incisivo na própria decisão com a LDU. O time quis, mas sentiu. É hora, pois, de tirar o atraso geral. Uma vitória amanhã será fundamental. Devolverá ao Leão a certeza de que o time ainda sabe ganhar.