Futebol dos trilhões e dos tostões

Dei uma geral nos números que empresas especializadas do mundo divulgam sobre as montanhas de dinheiro que movimentam o futebol, principalmente na Europa. É algo assombroso, muito além da imaginação. A conclusão é simples: o futebol brasileiro está atrasado anos-luz.

Na avaliação mundial, o clube brasileiro mais valorizado é o Flamengo (21º, R$ 5,27 bilhões). O Palmeiras é o segundo (32º, R$ 4,27 bilhões). O Corinthians é o terceiro clube brasileiro mais valorizado (35º, R$ 4 bilhões). Valores bem abaixo em relação aos clubes europeus.

Real Madrid (1º, R$ 39,93 bilhões), Manchester United (R$ 39,62 bilhões) e Barcelona (3º, R$ 32,3 bilhões) são os mais bem situados do mundo, segundo avaliação feita pela Forbes, Sportico e Sports Value. O próprio leitor pode fazer uma análise comparativa. A diferença financeira é brutal.

Está aí a razão pela qual os europeus estão muito acima. Fica difícil concorrer com quem tem alto poder de investimento. Está cada vez mais complicado ver um time brasileiro ganhar o mundial de clubes.

Só brasileiros

Segundo a Sportsvalue, especializada em marketing esportivo, a avaliação só entre os brasileiros aponta Flamengo (1º), Palmeiras (2º) e Corinthians (3º) no topo. O Fortaleza é o 16º (R$ 754 milhões) e o Ceará é o 23º (R$ 341 milhões). Impressiona a força do Ceará, mesmo tendo disputado a Série B este ano.

Difícil

Para quem não é do ramo, como eu, fica muito complicado entender a ciranda financeira que agita o futebol mundial. Hoje o futebol é um negócio globalizado, com mil interesses econômicos e financeiros em jogo. Por trás das quatro linhas, a disputa é na categoria peso-pesado.

Poder aquisitivo

Os times europeus têm caixa para contratar os melhores jogadores do mundo. Os times brasileiros não têm lastro para concorrer. O Brasil virou exportador. Não há como segurar os melhores aqui. Manda a força do dinheiro. Decididamente, não há como, no momento, trazer de volta para cá o eldorado do futebol mundial.

Incrível

Diante deste cenário tão desigual, é incrível o que o Fortaleza tem conseguido. No ranking dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, o Leão é o 16º colocado. Mas, em campo, ficou atrás apenas do Botafogo (9º no ranking dos mais valiosos), Palmeiras (2º) e Flamengo (3º). Fortaleza, fantástico!

Cotação alta

O Ceará é outro exemplo de grandeza. Mesmo tendo enfrentado o rebaixamento, crise administrativa, crise financeira e permanecido dois anos na Série B, é o 23º time mais valioso do Brasil. Agora, com a ascensão para a Série A, ampliará sobremaneira sua cotação. Basta montar um time competitivo. A torcida fará a sua parte.