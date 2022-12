Falta um título nacional

O futebol cearense, nos últimos cinco anos, deu um salto de qualidade. Passou a obter resultados expressivos diante dos grandes times nacionais, aqui e lá fora. Mas falta aos cearenses títulos de campeão na Série A e na Copa do Brasil, as duas mais importantes competições nacionais. Algumas vezes, chegou perto. Mas ficou apenas no vice-campeonato. O Fortaleza foi duas vezes vice-campeão da Taça Brasil. A primeira numa decisão com o Palmeiras em 1960. E a segunda diante do Botafogo-RJ em 1968. Grande chance teve o Ceará em 1994, quando disputou a final da Copa do Brasil com o Grêmio. Ficou com o vice-campeonato. Entretanto, é bom frisar: no jogo de volta, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Vozão foi prejudicado pela arbitragem. Houve um pênalti em Sérgio Alves. O árbitro, além de não marcar o pênalti, expulsou Sérgio Alves. Pouco depois, expulsou também o zagueiro alvinegro, Victor Hugo. O jogo estava 1 a 0 para o Grêmio. O Ceará jogava pelo empate. O pênalti, na reta final do jogo, daria ao Ceará a oportunidade do empate e do título. Mas o árbitro, na sua parcialidade, resolveu ser caseiro. Não cito o nome desse árbitro para não sujar esta página. .

Difícil

Sonhar com o título de campeão brasileiro da Série A ainda é utopia. Mas é possível, sim, sonhar com o título de campeão da Copa do Brasil. Basta um pouco mais de aplicação. A melhor colocação cearense na Série A foi a do Fortaleza, quarto colocado no certame de 2021. A tarefa de ser campeão numa competição por pontos corridos exige mais. Sonho distante ainda.

Feito notável

Em 1959, o Bahia surpreendeu o país. Foi campeão da primeira Taça Brasil, numa decisão com o Santos, que tinha o fenomenal Pelé, então no auge da carreira, pois tinha se sagrado campeão do mundo em 1958 na Suécia. Houve três jogos. Em Santos, o Bahia venceu (2 x 3). Em Salvador, o Santos venceu (0 x 2). No Maracanã, no terceiro jogo, o Bahia venceu (3 x 1). Bahia campeão.

Cearense brilhou

A Taça Brasil foi o primeiro campeonato brasileiro. Alencar, do Bahia, foi o primeiro cearense campeão brasileiro. No jogo, em Santos, o Bahia ganhou (2 x 3), gols de Pelé e Pepe para o Santos. Gols de Biriba e Alencar (2) para o Bahia. Em Salvador, vitória do Santos (0 x 2), gols de Pelé e Coutinho. No Maracanã (Bahia 3 x 1), gols de Vicente, Léo e Alencar. Coutinho fez o gol do Santos.

Três gols

Alencar fez três gols nos jogos decisivos com o Santos. Dois gols no primeiro jogo e um gol no terceiro jogo. Ele nasceu em Maranguape. Começou sua carreira no Ceará. Depois de ser campeão pelo Bahia, Alencar brilhou no Palmeiras. Seu nome verdadeiro era Joacy Freitas Dutra. Alencar era irmão do primeiro prefeito de Maracanaú, Almir Dutra, que morreu assassinado em 1987.

Conclusão

O Bahia foi campeão da Taça Brasil de 1959 e campeão brasileiro de 1988. Em 1988, decidiu o título da elite nacional com o Inter, em Porto Alegre. Ganhou o jogo em Salvador (2x1) e empatou no Beira-Rio (0 x 0), quando se sagrou campeão. O Sport-PE foi campeão brasileiro de 1987 e campeão da Copa do Brasil de 2008. É o que está faltando ao futebol cearense.