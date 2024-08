Esperança mesmo na derrota

Há duas maneiras de analisar a atual situação do Ceará: uma, pela posição; outra, pela produção. São detalhes que se tocam, mas são diferentes. O Vozão é o nono colocado, com 29 pontos. Está, portanto, a cinco pontos do G-4. Como faltam 17 rodadas, há condições de chegar lá.

A derrota para o Mirassol deixou uma certa frustração. Quebrou a sequência animadora de resultados positivos. Não conto a derrota para o Goiás porque ali quem ganhou foi a arbitragem incompetente que derrotou o Ceará. Foi uma situação de prejuízo causado por terceiros.

O Vozão não mereceu a derrota imposta pelo Mirassol. O Ceará foi melhor e criou as situações mais favoráveis para vencer. Mas há aquele dia em que as coisas dão certo para um lado só. E o lado escolhido foi o do Mirassol. Os milagres de Alex Muralha e um pênalti polêmico definiram a vitória do visitante.

A esperança alvinegra está exatamente na produção que cresceu. Lucas Ryan, Lucas Mugni, Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga fizeram um Ceará bem definido na proposta de sufocar o adversário. Se corrigir os erros de finalização, terá condições de chegar ao G-4, sim.

Falta pouco

O Iguatu está com amplas possibilidades de subir para a Série C nacional. Nas quartas de final, fase que define quem sobe, enfrentará o Anápolis de Goiás. O Iguatu fará o primeiro jogo em Anápolis. Decidirá em casa, no Morenão. Além disso, é dirigido pelo Rei do Acesso, Flávio Araújo, que conhece muito bem esse tipo de disputa.

Superlotação

Meu Deus, o Castelão vai se tornando pequeno a cada avanço do Fortaleza. Amanhã, na decisão de vaga com o Rosario Central, da Argentina, mais de 40 mil torcedores já garantiram presença. Já imaginaram se, na sequência da Série A, o Leão chegar a disputar o título de campeão do Brasil 2024?

Frustração

Até hoje não escondo a frustração que tenho na questão da capacidade de nossos estádios. A capacidade do Castelão, com a reforma, deveria ter ficado em 80 mil torcedores. Reduziram para 67 mil. O PV, com a reforma, deveria ter ficado com capacidade para 30 mil torcedores. Reduziram para 19 mil torcedores. Não gostei.

Ampliação

Enquanto reduziram a capacidade dos estádios brasileiros, o Barcelona promove a reforma e ampliação do seu estádio, o Camp Nou. Antes era de 99.354 torcedores. Com a reforma, terá capacidade para 110 mil torcedores. Já o Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, casa do Real, tem capacidade para 85 mil torcedores.

Solidariedade tricolor

A Associação Bem Tricolor, braço social do Fortaleza Esporte Clube, vai realizar melhorias estruturais na área de terapia com a utilização de esportes da Associação Fortaleza Azul (FAZ), organização sem fins lucrativos formada por autistas e seus familiares. É o projeto “Abraço do Bem”. O recurso dessa obra tem origem na doação da Volt (5% da arrecadação com a venda das camisas do Fortaleza em prol da causa autista). Acesse @bemtricolor.