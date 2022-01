Copa do Brasil, atraente e deprimente

A primeira rodada da Copa do Brasil está definida. São oitenta clubes em luta na primeira fase. De uma só vez, quarenta estarão eliminados. É assim o esquema mais esdrúxulo das competições nacionais. Detalhe: quarenta times vão jogar apenas uma vez. E poderão ser eliminados sem derrota. Estará fora o que jogar em casa e empatar. Uma piada que também pode ser entendida como um insulto. O que dá prestígio à Copa do Brasil é o dinheiro farto, com cotas robustas a cada rodada. Quanto ao volume de dinheiro, atraente. Quanto ao modelo de disputa, deprimente. É a maior competição do Brasil pelo número de clubes (92 times, pois 12 entrarão posteriormente), não pela qualidade. Apenas na reta final assume o aspecto de uma competição normal. No início parece uma disputa democrática porque admite times de todos os estados da federação. Mas logo revela o objetivo de fuzilar todos, com execução sumária. O filé mignon fica para a fase em que ingressam os nove times provenientes da Libertadores da América e os campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B nacional. A Copa do Brasil, se no liminar é enganadora, no final é seguradora: bota dinheiro nisso.

História

Do meu amigo de infância, Sérgio Castelo Branco Pinheiro, recebi uma foto histórica. Em 1958, o São Paulo enfrentou o Ceará no PV. O volante Fernando Sátiro, do Gentilândia, foi emprestado ao Vozão. Com três minutos, fez um gol contra. Não se abalou. Foi o melhor da partida, mesmo tendo jogado só um tempo. Resultado: Fernando Sátiro jogou tão bem que o São Paulo o contratou.

Livro e recorde

O volante cearense Fernando Sátiro brilhou no São Paulo na década de 1960. O sobrinho dele, José Renato Sátiro Santiago Junior, escreveu um livro sobre a vida de Fernando, que está com 83 anos e mora em Cascavel-CE. O livro ainda será lançado em Fortaleza. José Renato é reconhecido pelo Guiness World Records como detentor do maior acervo de publicações sobre esportes no mundo.

Desenvoltura

O zagueiro colombiano Brayn Andrés Ceballos Jiménez, contratado pelo Fortaleza, deu um baile na entrevista. Falou com desenvoltura, explicando que fica à vontade quer na linha de quatro ou na formação de três zagueiros. Jovem, de apenas 20 anos, mostrou-se muito seguro no que disse. Se assim for, o técnico Vojvoda ganhou significativo reforço para o setor.

