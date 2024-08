Condições favoráveis à subida do Vozão

No começo da Série B, o Ceará passou por maus momentos. Houve um instante em que até a torcida temeu uma queda para a Série C. Depois, viveu períodos de oscilação que também trouxeram dúvidas e questionamentos, inclusive com turbulências no alto comando.

Agora, com a vitória do Vozão sobre o líder, o Novorizontino, novas condições favoráveis estão sendo criadas, visando ao retorno do alvinegro à Série A. A propósito, a vitória sobre o Novorizontino poderia ter sido tranquila, se não fossem os erros crassos de finalização. Isso preocupa.

Vamos traçar a seguinte linha de raciocínio. O Ceará perdeu para o Mirassol, terceiro colocado, em um jogo onde o Vozão foi muito melhor. Agora derrotou o líder da competição. Isso prova que o Ceará está no patamar dos atuais ocupantes do G-4. Além disso, a vitória sobre o CRB em Aracaju eliminou alguns complexos de inferioridade.

É claro que, para chegar à Série A, terá de manter uma sequência mais duradoura de resultados positivos. Mas a confiança e a esperança trazidas neste comentário têm como base uma observação simples: o time está crescendo numa importante fase das disputas, na qual alguns times já estão dando sinais de desgaste.

Muito bom

Erick Pulga está vivendo uma fase muito boa. Tem velocidade. Dribla com muita facilidade. Faz gols. E tem precisão nos passes. É natural que cometa alguns erros como a grande oportunidade que perdeu diante do Novorizontino, após linda jogada em que tirou de tempo dois marcadores.

Capricho

Saulo Mineiro precisa caprichar nas finalizações. É um jogador importante na participação coletiva. Tem velocidade. Não raro, Saulo faz a diferença exatamente por ser rápido demais. Entretanto, peca muito nas conclusões. Se controlar a afobação na hora dos arremates, certamente os resultados serão bem melhores.

Posição

Embora esteja a uma posição do G-4, o Ceará precisará de cinco pontos para ultrapassar o Vila Nova, o último do G-4 que está com 39 pontos. Isso se o Vilanova não pontuar. Situação válida também com relação ao Santos (2º) e ao Mirassol (3º), que igualmente estão com 39 pontos. Portanto, a caminhada alvinegra ainda terá algumas dificuldades, mas encostou.

Próximo

O Amazonas, próximo adversário do Ceará, tem suas limitações. Mas andou pregando algumas peças. Na quarta rodada, na Arena Amazonas, ganhou do Santos (1 x 0). E, no sábado passado, na Vila Belmiro, empatou (0 x 0). Detalhe: o jogo diante do Ceará será no pequeno Estádio Carlos Zamit, que tem capacidade apenas para 10 mil torcedores. Olho vivo, Vozão!