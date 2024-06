Ceará unido ou divido

Na cúpula alvinegra estão os desarranjos, fator que em nada contribui para o erguimento da equipe. Pelo contrário, traz um ambiente de incertezas. Conheci pessoalmente muitos presidentes do Ceará. O primeiro que conheci foi José Elias Bachá, então no segundo mandato. Um devotado presidente, exemplo de amor ao clube. Ah, se todos agissem como o grande Bachá. Em primeiro lugar, o clube. Sempre o clube.

Subida

A pergunta que mais me fazem é: com o atual elenco o Ceará tem condição de subir? Ora, meus amigos, a pergunta está errada. A pergunta correta é: com o tumulto que está acontecendo no alto comando, o Ceará tem condição de subir? Uma coisa tem tudo a ver com a outra.