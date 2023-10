Ceará sem desespero nas últimas cartadas

Hoje, em Maceió, no Estádio Rei Pelé, o Ceará enfrentará o CRB pela 31ª rodada da Série B nacional. A situação interna do Ceará é de muita apreensão. Os seguidos insucessos trouxeram grave desconforto. Trouxeram também os naturais protestos de uma torcida que não se conforma com a inaceitável fase alvinegra. Na medida em que o Vozão foi perdendo o contato com os times do G-4, aumentou a descrença. A diferença de onze pontos que o separa do Guarani-SP, último do G-4, reduz a expectativa de melhor aproximação.

Ainda assim há os que continuam acreditando. Há os que sonham com o milagre da reviravolta. Faz parte. O CRB é vizinho de infortúnio, mas tem três pontos a mais que o Vozão. A rigor, os dois contendores estão mais para a permanência na Série B de 2024 do que para ascensão à Série A do próximo ano. Exatamente em razão disso há uma enorme frustração. Entretanto, não adianta desespero. A realidade do futebol tem de ser encarada com altivez, máxime nas condições desfavoráveis. Em tempos de bonança, dirigir é fácil. É nas adversidades que o autêntico líder se revela. A ausência desse líder parece ser, no momento, a maior carência do Ceará.