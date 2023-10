Ceará: Missão com dignidade até o fim

Todo time que cai para a segunda divisão quer, já no ano seguinte, voltar à elite. É normal. Há alguns anos, era mais fácil tal desiderato. Os chamados grandes times do Brasil, quando eram rebaixados, passavam apenas um ano na Série B. Hoje, a situação está muito diferente. O grande Cruzeiro, de Belo Horizonte, penou três anos no patamar de baixo. Recentemente, o Vasco da Gama passou dois anos na Série B, sem contar os rebaixamentos anteriores. E, agora mesmo, o Vasco luta para não cair de novo. É natural a insatisfação da torcida do Ceará com o atual cenário.

Claro que a projeção feita no início do ano apontava retorno imediato à Série A. Mas a realidade foi mostrando que não era bem assim. Os tropeços em casa, as mudanças de treinador, as hesitações da diretoria e os protestos dos torcedores foram fatores que, somados, não permitiram a criação de um ambiente favorável. A cada insucesso, mais tensões. Assim, a própria torcida foi gradualmente admitindo o fim do sonho de subir. No esporte, é preciso também criar mecanismos para absorver os impactos do fracasso. O que o time não pode perder é a dignidade. Esta terá de ser mantida até o fim. É a missão alvinegra.