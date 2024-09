Ceará em busca da consolidação

Conferi a lista de artilheiros da Série B nacional. No topo, com nove gols, está Caio Dantas. Depois dele, Erick Pulga, do Ceará, com oito gols. Também com oito gols estão Delatorre (Mirassol) e Anselmo Ramon (CRB). A lista tem ainda Aylon (Ceará) com sete gols e Saulo Mineiro com seis gols.

A linha de frente do Ceará tem sido bastante participativa. Erick (8 gols), Aylon (7) e Saulo Mineiro (6). Uma contribuição conjunta de 21 gols, dos 39 gols que o Vozão marcou. E é assim que o Ceará vem buscando a posição que tanto almeja: uma vaga no G-4.

No Castelão, o Ceará teve muita dificuldade para ganhar da Chapecoense, seu adversário de domingo próximo. A Chape abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Barceló empatou aos 43. Aí, Saulo Mineiro, já nos acréscimos, de pênalti, marcou o gol da vitória (2 x 1).

A Chapecoense está na 18ª colocação, zona de rebaixamento. Todo time desesperado se torna muito perigoso, máxime quando atua em casa. A Chape, na rodada passada, ganhou da Ponte Preta dentro de São Paulo. Serve de advertência ao Ceará. Previsão de um jogo bastante equilibrado, não obstante a campanha irregular do anfitrião.

Técnico

Quem está no comando da Chapecoense é o técnico Gilmar Dal Pozzo, que em 2016 dirigiu o Ceará. Ele foi vítima de uma agressão que jamais esqueci. No Aeroporto Pinto Martins, ao desembarcar após uma derrota do Vozão, Pozzo foi agredido, insultado e humilhado por alguns torcedores. A cena foi constrangedora. Ato contínuo, ele pediu demissão. Um absurdo.

Derrota

Já que o assunto é treinador, daqui a pouco o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, passará por problemas semelhantes aos enfrentados por seus antecessores. No modelo atual, não há como o técnico, em encontros ocasionais, dar à Canarinho o padrão que todos querem. Aí o time não se ajusta e perde jogos como perdeu no Paraguai. Não tem milagre.

Problema

Ser treinador da Seleção Brasileira é um desafio muito maior do que se imagina. Fernando Diniz que o diga. Não por outra razão, o técnico Ancelotti amornou, amornou e aqui não pisou. Preparem o próximo passo. Se a Canarinho tropeçar de novo, os meninos da banda de lá vão detonar Dorival. Lamentável.

Recordando

O comentarista Wilton Bezerra publicou uma foto do saudoso goleiro do Ceará, Ivan Roriz, que brilhou no Vozão nas décadas de 1950 e 1960. Ivan também brilhou na Seleção Cearense, pela qual se sagrou campeão do Norte em 1954. Foi meu primeiro ídolo no futebol. Eu o vi no PV em 1956. Uniforme todo preto com o número um branco nas costas. Grande goleiro.

Fato Inédito