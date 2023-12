Camisa nove para o Vozão

Os maiores ídolos do Ceará ocuparam a posição de centroavante, ou seja, o camisa nove. Nem sempre, porém, os ocupantes da função usaram a camisa nove. Mas, de forma convencional, é por esse número que se identifica o homem a ser cobrado na tarefa que foi a do maior de todos os ídolos alvinegros: Gildo Fernandes de Oliveira. Nos últimos anos, o Ceará tem sofrido em busca de um goleador ideal para a posição. Apesar dos esforços e investimentos, o Vozão não tem sido feliz nas empreitadas. Se a memória não me falha, o último que correspondeu foi o artilheiro Arthur Cabral, que hoje está no futebol europeu. Antes dele, Mota e Magno Alves também corresponderam. Pronto. Ficou nisso mesmo. Todos os demais, que vieram depois, passaram sem deixar vestígio. E o Ceará, ano após ano, continua sofrendo com a falta de alguém capaz de resolver o problema. Por outro lado, os centroavantes também têm suas queixas. Reclamam que as bolas não chegam. Então, eles seriam vítimas de um esquema que não cria as situações de gol. Portanto, não seriam os culpados. Não seriam os vilões. É preciso, sim, ouvir a voz deles. Quem se candidata, pois, a ser ídolo camisa nove do Ceará? A vaga está aberta.

O maior

Gildo Fernandes de Oliveira é o maior ídolo do Ceará em todos os tempos. Acompanhei a trajetória dele, desde que veio para o Ceará na década de 1960. Foi tricampeão (1961/62/63), sendo artilheiro do campeonato em 1961 (15 gols) e 1963 (16 gols). Pelo Ceará foi também campeão estadual em 1971. Em 1969 foi campeão do Nordestão. É o maior goleador do Ceará, com 261 gols.

Depois dele

Sérgio Alves marcou época no Ceará. Teve cinco passagens pelo Vozão. Sua condição de ídolo alvinegro foi reforçada pelo fato de, segundo dados estatísticos, ter marcado 23 gols em 25 jogos diante do Fortaleza, o maior rival do Vozão. Daí ganhou o apelido de Carrasco. Sérgio Alves encerrou a carreira no Vozão. Foi também treinador do clube.

Presidente

Ontem, tive o prazer de conhecer pessoalmente o presidente do Fortaleza, Alex Santiago. No programa comandado por Breno Rebouças, Alex falou sobre os objetivos do Leão para a temporada de 2024. Gostei muito da explanação que ele fez. Seguro, com amplo conhecimento de causa, ele deixou tranquila a nação tricolor sobre o futuro do clube.

Otimismo

Alex Santiago se mostrou muito otimista e atento à realidade. Com a continuidade do técnico Juan Pablo Vojvoda, permanece a política de contratação do clube. O novo presidente tricolor chegou à conclusão de que o Fortaleza e o técnico Vojvoda, agora com mais um ano juntos, têm a possibilidade de crescimento recíproco. Isso é bom para os dois.

Conclusão

O Fortaleza está em ótimas mãos. Alex Santiago tem vasta experiência no setor diretivo do clube. Sua ligação direta com o ex-presidente Marcelo Paz lhe proporcionou a oportunidade de participar das decisões que conduziram o Fortaleza ao patamar internacional. Alex está preparado para os grandes desafios.