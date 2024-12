As perdas no rádio e na televisão cearenses em 2024

No dia 3 de abril, a notícia da morte do jornalista Alan Neto deixou de luto a comunicação do Estado do Ceará. Com apenas 15 anos de idade, em 1955, ele começou a trabalhar na Rádio Iracema. Alcançou grande sucesso com seu estilo de apresentação. Alan tinha 83 anos de idade.

No dia 6 de julho, outra notícia inundou de tristeza os meios de comunicação: morreu Sebastião Belmino, um dos mais queridos apresentadores de programas de rádio e televisão do Estado do Ceará. A sua alegria e irreverência foram marcas que ficaram para sempre. Belmino estava com 76 anos de idade.

Ainda não consegui absorver os dois duros golpes. Com o Alan, trabalhei no Diário do Nordeste. Inclusive, passei a escrever a coluna “Virando o Jogo”, exatamente no lugar dele, quando deixou o Sistema Verdes Mares. Com o Belmino, uma irmandade. Não éramos apenas amigos: éramos irmãos.

Quantas histórias para contar. Tantas transmissões e viagens por este mundo de meu Deus. E o velho Bel, com sua alegria contagiante, seu sorriso largo, levando felicidade por onde passava.

Custa crer que Alan Neto e Belmino não estão mais entre nós.

Passagem

A vida é um sopro. Uma velinha acesa no meio do oceano. Tenho refletido muito, tentando entender, mas os desígnios de Deus são impenetráveis. Às vezes, não acredito que os queridos companheiros Sérgio Pinheiro e Carlos Fred já partiram. O que vale na vida é fazer o bem.

Celebridade

O ano de 2024 também foi marcado pela morte do melhor apresentador do Jornal Nacional: Cid Moreira. O inesquecível “Boa Noite” do Cid jamais encontrou sequer um grave parecido. Na apresentação do Jornal Nacional, ninguém foi melhor que Cid Moreira.

Celebridade II

Também o ano de 2024 fica marcado pela morte do apresentador e empresário Sílvio Santos. Não há, na história da televisão brasileira, alguém que possa ser comparado a Sílvio Santos, no tocante à sua maneira de apresentar programas de auditório. Tinha carisma, empatia.

Orações

Peçamos a Deus proteção para todos nós neste ano de 2025, que vai chegando. Mas sempre deixando explícito como está na oração que o senhor nos ensinou: “Seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no Céu”. Há, nesses tempos de Natal e Ano Novo, muita nostalgia. Fui atacado por ela hoje.

Em Sobral

No dia 1º de julho de 2024, na querida cidade de Sobral, morreu o comunicador William Vasconcelos. Notável profissional. Ele estava com 77 anos de idade. Foi narrador, comentarista, repórter, noticiarista. Era muito versátil. Deixou a marca de seu talento no rádio cearense. Restou a saudade.