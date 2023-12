As metas mais ousadas do futebol cearense

Enfim, gradualmente o futebol cearense vai visitando espaços que, há alguns anos, eram reservados apenas aos chamados grandes times nacionais. É o caso da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Quero acreditar que, com um pouco mais de ousadia e organização, será possível ganhar título de campeão nas duas maiores competições do país: a Série A e a Copa do Brasil. Não é utopia como outrora. É realidade pura.

O futebol cearense tem crescido no cenário nacional. O Fortaleza já garantiu a sua sexta participação consecutiva na Série A. O Ceará, não obstante a permanência na Série B, passou cinco anos na elite e tem possibilidade de subir outra vez. O Ferroviário conquistou pela segunda vez o título de campeão da Série D, tendo agora o desafio da Série C.

Uma coisa será essencial para o êxito do Ceará na temporada de 2024: a união interna nos setores diretivos. Se as vaidades humanas estiverem acima do interesse do clube, dificilmente a gestão terá êxito. Risco enorme acontece quando um diretor quer aparecer mais que outros. Daí nasce uma ciumeira tão devastadora quanto cupim.