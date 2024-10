Árbitros incompetentes mesmo com o VAR

Estou cansado de ver prejudicados os times cearenses, máxime quando em confronto com os chamados grandes times do país. Até quando vai continuar desavergonhadamente a série de erros graves contra o Fortaleza e contra o Ceará? Que gente sem pudor! Que gente sem respeito.

O VAR veio para dirimir dúvidas em lances polêmicos, jamais para sugerir revisões equivocadas. Mas é o que está acontecendo amiúde. Pior é quando o árbitro de campo toma uma decisão certa, mas, induzido pelo árbitro do VAR, recua, muda de opinião, cometendo um erro maior ainda.

No caso do jogo Palmeiras 2 x 2 Fortaleza, o segundo pênalti, tão inexistente quanto o primeiro, foi visto repetidas vezes pelos dois, Ramon Abel (árbitro de campo) e Pablo Ramon (árbitro do VAR). Que você erre, vendo lance apenas uma vez, ainda se admite. Mas errar em dupla, vendo várias vezes o lance, é ato desprezível.

O setor de arbitragem da CBF precisa aplicar punição severa aos que erram, não apenas afastamentos temporários. Quem não tem coragem de encarar estádios lotados não pode ser árbitro de futebol. Como diria o ex-presidente Collor de Mello, é preciso ter “aquilo roxo”. Se não tem, desista.

Pirulito

As punições que a CBF resolve aplicar nos seus árbitros são uma gracinha: um afastamento temporário. Pirulito na boca do torcedor. Afastamento de poucos dias para um retorno triunfal como se nada tivesse acontecido. Pouca vergonha. É por isso que a arbitragem nacional é uma indecência.

Valor

Hoje, vejo quanto valor tinham os árbitros que trabalharam sem VAR ou qualquer outro tipo de ajuda. Assim, guardo as melhores lembranças de Louralber Monteiro, Alzir Brilhante, José Tosta, Raimundo da Cunha Rola, Vicente Trajano, Joaquim Gregório, Luiz Vieira Vilanova, Leandro Serpa, Gilberto Ferreira, Dacildo Mourão...

Pênalti

Na época, a interpretação de pênalti tinha por base apenas a intenção do atleta. Ao árbitro cabia definir se o jogador, ao tocar com a mão na bola na área de sua equipe, tinha ou não o objetivo de evitar o gol ou vantagem do adversário. Pronto. Hoje, a mão virou braço e antebraço, independentemente da intenção do atleta. Um absurdo.

Resultado

Hoje, em Campinas, o Guarani recebe o Novorizontino. Jogo de interesse do Ceará. Se o Guarani ganhar, o Novorizontino ficará com 57 pontos, apenas três a mais que o Vozão. E já poderá ser alcançado pelo Ceará na rodada seguinte. Um empate ou vitória do Novorizontino complicará mais ainda a vida do Vozão. Que situação difícil!

Responsabilidade

Está difícil a classificação do Ceará, mas ainda pode acontecer. Se isso se confirmar, o Ceará terá que investir pesado, visando a montar uma equipe competitiva na Série A. Com o atual elenco, terá apenas um trabalho: subir e logo iniciar a viagem de volta. Será preciso uma reformulação total, se não quiser passar vexame.