Aplausos ao ídolo alvinegro

Outro ídolo

Grande capitão

Detalhe interessante

No Campeonato Brasileiro de Seleções de 1962, o artilheiro foi o ídolo do Ceará, Gildo, com 10 gols. E o vice foi o ídolo do Fortaleza, Mozart Gomes, com oito gols. Detalhe: o terceiro foi Croinha, do Maranhão, com sete gols. Três anos depois, em 1965, Croinha veio jogar no Fortaleza, tornando-se um dos mais notáveis ídolos do Leão.