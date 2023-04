Agulha no palheiro do futebol

Ontem analisei os resultados dos times cearenses na estreia do Campeonato Brasileiro. A derrota do Ceará na Série B e o empate do Fortaleza na Série A. Usei de toda moderação. Mostrei que, na Copa do Mundo do Catar, a Argentina estreou perdendo, mas ganhou a Copa do Mundo. Mostrei que o Palmeiras começou perdendo diante do Ceará na Série A de 2022, mas terminou campeão. E o Ceará, que fez extraordinária estreia ao ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, terminou rebaixado. Calma gente. Cuidado para não se deixar levar pelas precipitações. Que os resultados foram ruins, todo mundo sabe. Pior o do Ceará, claro. Mas também ruim o do Fortaleza porque empatou em casa. Bom, agora é preciso acionar os mecanismos de alerta. O Vozão, se não apresentar significativa mudança positiva nos próximos jogos, terá de procurar reforços como quem procura agulha no palheiro. É mais difícil encontrar à disposição para a Série B jogadores de melhor qualidade. A maioria está empregada. Mas está aí a missão do departamento de futebol do Ceará. No caso do Fortaleza não será preciso tanta pressa. Tem elenco. É mais trabalho para o técnico Vojvoda. Material ele tem em casa.

Moderação

Na hora de analisar os resultados iniciais, não há como se exigir perfeição de quem quer que seja. Nem oito, nem oitenta. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem desespero, nem entusiasmo. Moderação nas observações. O caminho é por aí. Melhor demorar um pouco para fazer a contratação certa do apressar a operação para fazer uma equivocada contratação.

Assombro

Vi exageros de torcedores alvinegros radicais. Após a derrota para o Ituano, já trouxeram os assombros da Série C. Que é isso, gente? Faltam 37 rodadas. Não é hora de plantar o pânico? Faz sentido alertar contra uma possível lentidão na análise dos fatos pela diretoria. Aí, tudo bem. Jamais criar fantasmas antecipados.

Encanto

No momento, o Fluminense é o xodó dos torcedores que gostam do belo futebol. Cresce o prestígio do treinador Fernando Diniz. Não poderia ser diferente, máxime depois de golear o Flamengo na final do Campeonato Carioca (4 x 1) e estrear aplicando 3 a 0 no América de Minas Gerais em pleno Estádio Independência.

Seleção

Se o técnico Fernando Diniz ganhar o título de campeão brasileiro com o Fluminense, certamente estará pavimentando o caminho que no futuro o levará ao comando da Seleção Brasileira. Pode ser que demore, mas, mais cedo ou mais tarde, penso eu, Fernando alcançará o status necessário para dirigir a Canarinho. O tempo dirá.

Tempo

Acontece que, num campeonato brasileiro de longa duração, muita coisa muda. Ninguém sabe se o elevado padrão do tricolor carioca será mantido até o fim da temporada. Claro que há muita água para correr sob a ponte. Ainda assim, pelos trabalhos anteriores, Diniz tem sido o mais positivo dos pretendentes ao cargo que foi ocupado por Tite.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil