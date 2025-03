Agora a torcida é por um “Oscar” para Rebeca Andrade

No dia 30 de junho de 2025, o título de pentacampeão mundial da Seleção Brasileira completará 23 anos. Depois disso, nenhum mais. Ainda bem que agora o nosso país está sendo premiado e festejado em outros segmentos. Está difícil esperar títulos mundiais vindo do futebol.

No domingo passado, o Brasil parou para ver o Oscar conquistado pelo filme “Ainda Estou Aqui”, que teve a bela atuação de Fernanda Torres. Além disso, há boa possibilidade de a ginasta Rebeca Andrade ganhar o prêmio “Laurens World Sports Awards”, o Oscar do esporte.

Não sei a razão por que, mesmo com tantos anos de decepção, a badalação ainda continua sendo para o futebol. Os contratos bilionários continuam sendo assinados no futebol. Há alguns medalhões que, se pudessem, nem pisariam no chão. Mas, título mundial que é bom, nada.

Agora é torcer pela extraordinária ginasta Rebeca Andrade. Que seja para ela o Oscar do esporte. Rebeca, simples, humilde, encantadora com a sua arte, é a expressão perfeita de quem sabe vencer, sem a necessidade de badalações.

O Prêmio

No dia 21 de abril de 2025, em Madri, na Espanha, serão conhecidos os vencedores do prêmio “Laurens World Sports Awards”, considerado o Oscar do esporte. Na categoria de Rebeca, concorrerão o nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami e o motociclista espanhol Marc Márquez, dentre outros.

Última Copa

Vamos torcer para que o Brasil volte a ganhar uma Copa do Mundo. Já está em tempo. É esperar que o ídolo Neymar tente seguir os caminhos do notável ídolo argentino, Lionel Messi. Se Neymar continuar focado nas badalações, certamente passará sem título em Copas do Mundo. Pela idade, esta será a sua última Copa.

Gerações

Nas décadas de1950 e de 1960, o Brasil alcançou notáveis glórias no esporte. Foi bicampeão mundial de futebol (1958 e 1962). Maria Esther Bueno venceu três vezes em Wimbledon (1959, 1960, 1964). Eder Jofre sagrou-se campeão mundial duas vezes. O basquete brasileiro também foi bicampeão mundial na época.

Carência

No momento, há jogadores brasileiros vitoriosos nos principais times europeus. Mas, quando participam de competições pela Seleção Brasileira, não conseguem ganhar nada. O ídolo continua sendo Neymar. A cada Copa do Mundo, uma esperança a mais...

Conclusão