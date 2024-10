Agonias alvinegras na reta final da Série B

Enquanto matematicamente houver possibilidade de chegar ao G-4, o Ceará não pode desistir. Mas a verdade agora é outra: as chances ficaram bastante reduzidas. A própria torcida já se divide entre os que acreditam e os que enrolaram a bandeira. A meu juízo, ainda é possível acreditar.

Parece que andam juntas esperança e desesperança. E assim vão continuar até dezembro ou um pouco antes, quando finalmente se definir quem sobe e quem permanece. As agonias alvinegras estarão em todas as partidas que virão. As circunstâncias assim indicam.