A vida volta ao normal. A graça acabou

É duro voltar para casa mais cedo. É difícil acreditar que a Amarelinha se despediu do Qatar. De forma injusta, foi eliminada da Copa do Mundo de 2022. Perdeu quem mais quis ganhar o jogo. Criou as melhores situações. No último minuto da prorrogação, saiu na frente com um golaço de Neymar (1 x 0). Aí nasceu a ilusão de que tudo estava definido. Houve a natural sensação de vitória. Mas o futebol não permite vacilos. E foi exatamente assim que a Croácia, ao pegar aberta a guarda brasileira, marcou o empate com o gol de Petkovic.

Aí começou a ruir o sonho do hexa. Motivo simples: um fantasma gigante, chamado Livakovic, estava no gol da Croácia. Ele havia feito notáveis defesas no tempo normal. E vinha com o moral elevado de quem pegara três pênaltis na decisão anterior diante do Japão. O fantasma cresceu mais ainda quando Livakovic pegou o pênalti batido por Rodrygo, o primeiro da série. O resto foi a frustração ao ver Marquinho mandar a bola na trave, definindo a desclassificação brasileira. Vem embora o time mais qualificado, o Brasil. Fica na Copa o time mais burocrático: a Croácia. Nem sempre é contemplado o time que tem a melhor arte. A Copa do Mundo terminou para o Brasil.

Tristeza

É muito difícil escrever, dominado pela tristeza e pela frustração. Mais difícil ainda quando praticamente vimos o Brasil com a vaga na mão, senhor das condições de jogo no segundo tempo da prorrogação. Poucos minutos faltavam para a passagem triunfal. De repente, o vacilo imperdoável: a defesa aberta, desorganizada. E lá foram os nossos sonhos. Que tristeza!

Outra chance

Neymar fez um gol que somente os craques excepcionais sabem fazer. O talento, que estabelece a diferença. O toque no momento certo, após tirar da jogada o gigante goleiro Livakovic. E toque no alta para evitar que o zagueiro não tirasse a bola. Um gol de Copa do Mundo. Se Neymar voltará a jogar outra Copa do Mundo, ninguém sabe. Em 2026, ele estará com 34 anos. Pela idade, dará sim.

Idade

Lionel Messi, agora na Copa do Qatar, está com 35 anos de idade. E ainda jogando futebol de elevada categoria. Cristiano Ronaldo está com 37 anos de idade. Foi banco e teve problemas com o treinador de Portugal. Sendo assim, se daqui a quatro anos Neymar estiver fisicamente bem, poderá, sim, atuar ainda em mais uma Copa do Mundo.

Observações

No jogo de ontem, gostei da atuação de Rodrygo. Quando ele entrou, as jogadas pela esquerda começaram a incomodar a defesa da Croácia. O mesmo aconteceu com Antony pela direita. Criou ótimas situações no ataque. Jogadores que ficaram devendo: Lucas Paquetá e Raphinha. Pela Croácia, Modric, com seus 37 anos, deu show. O goleiro Livakovic é um fantasma, um show.

Fim de papo

Para nós, a conformação de mais uma eliminação nas quartas de final. Frustração maior porque o time jogou bem, foi melhor e merecia continuar. Vem uma dor que que tira de tempo. Não sei descrever o sentimento que embota a alma. Uma lágrima furtiva. Um adeus precoce. Por alguns dias, o Brasil sonhou. A cruel realidade chegou, chocante. A vida volta ao normal. A graça acabou.