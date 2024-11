A torcida do Ceará é Série A nacional

O Ceará está na Série B, mas é time de Série A. São coisas que acontecem. Já estiveram na Série B outros times que, por história e tradição, jamais se enquadrariam no perfil da segunda divisão: Palmeiras, Corinthians, Santos, Vasco, Fluminense, Cruzeiro...

A torcida do Ceará é fantástica: quatro dias antes do jogo diante do América,a torcida esgotou os ingressos disponíveis. Poucos conseguem tamanha proeza. Todo mundo quer ver ao vivo o retorno do Vozão à elite. O apoio vindo das arquibancadas será fundamental.

A reforma do Castelão trouxe frustrações. Encolheram demais a capacidade do estádio. Em 1980, quando da vitória (1 x 0) do Brasil sobre o Uruguai, o público pagante no Castelão foi de 118.496 torcedores. Hoje, a expectativa é de 56 mil torcedores.

Dizem que tal redução foi por medida de segurança. Nada a ver. Se a capacidade ainda fosse de 120 mil torcedores, a torcida alvinegra ocuparia todos os espaços. E ainda ficaria muita gente do lado de fora.

É hoje

A caminhada do Ceará rumo à classificação estará facilitada se a Ponte Preta ganhar do Sport logo mais no Estádio Moisés Lucarelli. O secador estará disparado. As condições são favoráveis ao anfitrião, que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

Missão

Houve um tempo em que a missão do Ceará parecia impossível. Agora, porém, a situação se inverteu. As condições emocionais ficaram favoráveis ao time de Porangabussu. A vitória sobre o Botafogo-SP deu moral ao grupo, máxime ao atacante Saulo Mineiro, grande destaque do jogo.

Outro destaque

Quem também está com a bola toda é o atacante Erick Pulga. Artilheiro isolado com 13 gols, alcançou o patamar dos jogadores pretendidos por grandes clubes do Brasil e do exterior. É muito importante quando os bons fluidos acontecem na reta final final do certame.

Ingressos

Recebi dezenas de telefonemas de amigos meus. Todos à procura de ingressos. Entendiam que os meios de comunicação saberiam de algum posto onde ainda houvesse ingresso disponível. Qual a decepção quando respondi que não havia mais ponto sequer com alguma reserva.

