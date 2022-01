A responsabilidade de Silvio Romero

O atacante argentino chega ao Leão cercado de todas as expectativas. Nele são depositadas as esperanças tricolores com relação à feitura de muitos gols. O currículo o coloca como um atacante perigoso, de finalizações precisas. Solução para um problema que vinha inquietando a diretoria do clube e a comissão técnica. Costumo dizer que toda contratação é uma operação de risco. Mas o risco pode ser minimizado na medida em que se proporciona ao atleta todas as condições de rápida adaptação. A polêmica de sua contratação ampliou sobremaneira a repercussão do caso. Uma coisa é uma contratação normal.

Outra coisa é a contratação por meio de uma rasteira. Gera na torcida de quem contrata enorme satisfação, mas, na torcida de quem levou a rasteira, gera o sentimento de resistência e antipatia. Jogadores tarimbados como Sílvio Romero sabem lidar muito bem com isso. A missão dele é passar por cima de todas as circunstâncias, máxime as desfavoráveis, e dar a resposta em campo. A análise feita antes da contratação foi criteriosa. Ele preencheu todos os requisitos para o exercício da missão. Agora é saber honrar a camisa que um dia teve como ídolo o saudoso artilheiro Croinha.

Sem desespero