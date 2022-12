A maior final de todas as Copas

Argentina campeã do mundo. Ou melhor: tricampeã do mundo. Volta para as Américas a hegemonia do futebol mundial. Justo triunfo sobre a França. O time de Messi sempre esteve em vantagem no placar, inclusive nas cobranças de pênalti. Confesso que ainda estou atônito diante do que vi. Um espetáculo grandioso, de gigantes, como jamais houve na história do futebol.

A Copa de Messi, o gênio. Quase a Copa de Mbappé. No primeiro tempo, amplo domínio da Argentina, que abriu 2 a 0, gols de Messi e Di Maria. Na fase final, a reação francesa com dois gols de Mbappé (2 x 2). Na prorrogação, Messi fez 3 a 2. Pronto. A impressão de que tudo estava terminado, mas a França empata com Mbappé, de pênalti (3 x 3). Nos instantes finais da prorrogação, ainda chances de lado a lado na mais dramática decisão de todos os tempos.

Na definição por pênaltis, Messi fez o dele. Tranquilizou. O goleiro Martínez começou a ganhar para a Argentina quando pegou o pênalti cobrado por Coman. Montiel fechou o placar do tricampeonato argentino. Na Copa do Qatar, o coroamento de Messi. No adeus às Copas, foram dele, Messi, as glórias e reverências dos argentinos e dos povos do Mundo.

Justiça

Às vezes, o futebol é ingrato para com os seus ídolos. Desta vez, fez justiça. Messi se fez merecedor das glórias, já pelo que plantou ao longo de sua carreira. Sofreu críticas injustas em seu país, quando de alguns insucessos da seleção. Agora aí está Messi: campeão do mundo sub-20 (2005), campeão olímpico em Pequim (2008), campeão do mundo 2022 e craque da Copa. Querem mais?

Torcida

Não pensei que me envolveria tanto no jogo de ontem. Parecia ter nascido em Rosário, Buenos Aires ou num recanto qualquer da Argentina. Pressão subiu. Vibrei com o Messi como se ele fosse brasileiro. Quem diria? O fantástico mundo do futebol fez até esquecer rivalidades. Agora tudo volta ao normal. Ficou a bela lição que nós, brasileiros, devemos aprender.

Técnico

A Argentina não entrou no modismo de técnico europeu. Foi com o argentino Lionel Scaloni. Ele faturou a Copa América de 2021, ganhando do Brasil no Maracanã. E agora levou a Argentina ao título mundial. Na atual Copa, diante dos europeus, ganhou da Polônia (2 x 0), eliminou a Holanda nos pênaltis, ganhou da Croácia (3 x 0) e ganhou da França nos pênaltis, sagrando-se campeão.

Lágrimas

Outro destaque foi Di Maria. Infernizou a defesa francesa. Fez o segundo gol. Só quando ele saiu, a França cresceu e subiu despreocupada. Di Maria também foi campeão mundial sub-20 em 2007 (dois anos depois de Messi), campeão olímpico em 2008 ao lado de Messi, campeão da Copa América no Rio ao lado de Messi. E agora campeão do mundo. Justificado seu choro em campo.

Automobilismo

No fim de semana, no Autódromo do Eusébio, o piloto cearense, Beto Pontes, sagrou-se campeão cearense e campeão do Nordestão na categoria “Marcas”. Festejou em grande estilo com toda a equipe. Outro destaque foi o piloto Lutianne Dantas, que venceu de ponta a ponta. Uma prova perfeita. show. Dantas também preside a FCA e comemorou o êxito do automobilismo em 2022.