A luta por vaga na semifinal

Hoje, às 16:30, no PV, começam as quartas de final do Campeonato Cearense de 2025. O Ferroviário, como mandante, recebe o Tirol. Amanhã, às 16:30, no Domingão, o Horizonte, como mandante, recebe o Maracanã. Na minha avaliação, há muito equilíbrio entre os concorrentes.

Pela história e tradição, o Ferroviário é o maior. Tem nove títulos estaduais (1945, 1950, 1952, 1968, 1970, 1979, 1988, 1994 e 1995). Um bicampeonato. Além disso, a sua estrutura física, na Barra do Ceará, é superior à estrutura dos demais que estão competindo nesta fase.

Há que se levar em conta, porém, que nem sempre a tradição prevalece. Os novos estão chegando de forma ousada. O Tirol, adversário do Ferrão logo mais, é estreante. Mesmo assim, superou o próprio Ferroviário, terminando em segundo lugar no Grupo B, com um ponto a mais.

Os pequenos detalhes mostram que os indicativos de equilíbrio permanecem. Isso valoriza ainda mais o jogo de hoje. A TV Diário e a Verdinha FM (92.5) transmitirão. Farei a narração, tendo os comentários de Daniel Farias.

Inédito

Por mais incrível que pareça, o zagueiro do Ferroviário, Jeffão, lutará pela assumir sozinho a liderança da artilharia do atual certame. Ele tem três gols. No momento, divide a artilharia com Lucero, atacante do Fortaleza, e Pedro Henrique, atacante do Ceará. Será algo inédito, se um zagueiro for o artilheiro do campeonato.

Vi de tudo

No Campeonato Cearense, de 1956 até hoje, já vi muita coisa acontecer. Vi goleiro atuar como centroavante, vi expulsão por zona, vi árbitro ser nocauteado por um torcedor, vi treinador entrar em luta corporal com o juiz... Até hoje, porém, nunca vi um zagueiro ser o artilheiro da competição.

Conhecidos

No Tirol estão jogadores bem conhecidos. O volante Pio, dono de um dos mais potentes chutes do futebol brasileiro, está lá. O atacante Siloé, que, no início da carreira, eu vi dar show de bola no Engenhão, quando do empate (1 x 1) diante do Flamengo pela Copa do Brasil em 2011. Tem Otacílio Marcos. É bom.

Nas quartas

Quem também fez parte do time Horizonte, no histórico empate (1 x 1) com o Flamengo no Engenhão pela Copa do Brasil, foi Júnior Cearense, que hoje é o treinador do Maracanã. Júnior Cearense classificou o Maracanã em segundo lugar no Grupo A, atrás apenas do Ceará.

Imprevisível

Por tudo o que foi colocado aqui, a conclusão é simples: equilíbrio de forças nesta fase das quartas de final. O Ferroviário, como citei no comentário inicial, tem mais tradição, mais estrutura, mais história. Mas isso não é tudo. Vale a produção. A campanha do Tirol, na fase de grupos, foi melhor.