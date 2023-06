A incrível dança dos treinadores no Ceará

Observem um detalhe interessante: o Fortaleza, que hoje está desfrutando de privilegiada posição no futebol brasileiro, tem conseguido manter por longo tempo os seus treinadores. E, por isso mesmo, tem colhido excelentes frutos. Foi assim com Rogério Ceni, quando o time ganhou tudo e mais alguma coisa. E está sendo assim com Juan Pablo Vojvoda. A manutenção de um treinador é também a manutenção de uma filosofia de trabalho. Assim, a automação, que também costumo chamar de sintonia fina, é alcançada com a sequência normal do planejamento elaborado. No Ceará, vem acontecendo exatamente o contrário. Os treinadores estão sendo escolhidos para bode expiatório, pagando por vexames para os quais não contribuíram. Tudo começou com a errada demissão de Guto Ferreira, técnico que agora está de volta. A demissão de Guto, na época, foi uma precipitação. Aí, quando Gustavo Morínigo estava colhendo os primeiros frutos de seu trabalho, foi injustamente mandado embora. Veio Eduardo Barroca. Com um elenco pleno de limitações, Barroca bem que tentou, mas não era santo milagreiro. Dançou, assim como dançaram Guto e Morínigo. É difícil entender.

Coincidência

A posição “contrata e demite, contrata e demite”, ora assumida pelo Ceará, acabou colocando em campo no mesmo jogo Gustavo Morínigo (Avaí) e Eduardo Barroca (Vozão). O primeiro havia sido demitido pelo Ceará. O segundo estava em vias de demissão. Morínigo deve ter pensado: eu fui você ontem. E Barroca certamente pensou: eu serei você amanhã. E foi. Coisas do futebol.

Mais uma vez

Guto Ferreira teve passagem marcante no comando do Ceará. Com o alvinegro, ele ganhou uma Copa do Nordeste, que tinha como favoritos o Fortaleza e o Bahia. Guto a todos surpreendeu, conseguindo ganhar o título com muito mérito. Foi demitido injustamente, quando o time ocupava o sétimo lugar na Série A. Famosas precipitações alvinegras.

Diferente

Agora, Guto Ferreira vai encontrar um elenco bem diferente daquele que ele comandou. Vários atletas, de nível Série A, foram para outras equipes. A qualidade do atual elenco do Vozão, pelo menos até o presente momento, tem deixado muito a desejar. É um novo desafio, que praticamente começará do zero.

Tempo

Não esperem milagres nos primeiros jogos do Ceará sob o comando de Guto Ferreira. Ele vai precisar de tempo para avaliar o grupo. E sem tempo para treinar. Terá de trocar pneu com o carro em movimento. A impaciência da torcida terá de ser contida. Desespero não resolve. Pelo contrário, só complica.

Sequência

Geralmente, um novo treinador precisa de tempo para os devidos ajustes. O Ceará terá pela frente Sport (4º, na Ilha), Botafogo-SP (10º, no Castelão), Mirassol (6º, no Estádio Municipal de Mirassol), Vila Nova (1º, no Castelão) e Juventude (8º). Em cinco jogos já se saberá o que Guto poderá agregar. Sem pressão, claro.