A esperança de um novo Ceará

Hoje, às 19 horas, no Castelão, acontecerá a estreia do novo treinador alvinegro, Léo Condé. O adversário é o Santos, atual vice-líder da Série A nacional. A expectativa é muito grande. Com o atual elenco, conseguirá dar consistência ao Vozão? A resposta, claro, demandará algum tempo.

Quando uma equipe contrata um novo treinador, faz nascer também uma esperança. Às vezes, de início, o estreante leva sorte: consegue vencer de forma convincente. Mas, às vezes, é preciso um tempo maior para as devidas adequações. Tudo dependerá da rápida compreensão por parte do elenco.

Há treinadores que logo conseguem extrair do elenco algo especial. Pode ser pelo diálogo ou por uma didática melhor. Pode ser também por afinidade com o grupo. Enfim, os relacionamentos humanos dependem de muitos fatores. Por isso mesmo, não há como fazer uma previsão.

Condé tem experiência. Enfrenta um adversário forte, sério candidato ao título de campeão da Série B. Ótimo. É uma oportunidade para uma criteriosa avaliação. Se pegasse um adversário de menor expressão, a ilusão da vitória poderia mascarar as limitações que o time tem.

A base

Geralmente, o técnico estreante mantém a base do grupo que vinha atuando com o técnico antecessor. Somente, de forma gradual, vai fazendo as modificações, de acordo com as suas convicções. Assim, entendo que, pelo menos inicialmente, não haverá mudanças significativas na formação que enfrentará o Santos.

Efeitos

Se houver uma vitória do Ceará sobre o Santos, os efeitos positivos de uma estreia com três pontos gerarão um ambiente muito favorável à sequência dos trabalhos de Condé. Se o Ceará não vencer, haverá o pretexto de que Condé não teve ainda o tempo suficiente para fazer o time jogar como ele quer. Situação inicialmente confortável.

Primeira impressão

Nos assuntos do futebol, nem sempre a primeira impressão é a que fica. Não raro, uma estreia marcada por decepção é seguida de uma reação extremamente positiva. E a recíproca também é verdadeira: uma estreia brilhante pode ser seguida de resultados comprometedores. Evite, pois, formar um juízo ao primeiro contato.

Normal

A derrota do Fortaleza em São Januário foi normal, máxime pelas circunstâncias de ter ficado com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. É verdade que o Leão não estava bem no jogo ainda quando tinha o time completo. Depois da expulsão de Hércules, ficou muito difícil qualquer tipo de reação.

Experiência

Hércules é um jovem de muito talento. Mas ainda carece de experiência necessária a determinadas tomadas de posição. Na falta que resultou na sua expulsão em São Januário, ele cometeu um grave erro de avaliação. Se o atleta do Vasco passasse e fizesse o gol, o Leão continuaria inteiro para reagir na fase final. A expulsão comprometeu tudo.