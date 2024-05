A esperança de chegar ao G-4

Ceará e Coritiba, que se enfrentam amanhã no Castelão, têm campanhas bem semelhantes. O Vozão é o sexto. O Coxa é o sétimo. Vizinhos de esperança, de olho no G-4. A diferença é de um ponto só: o Ceará tem 12; o Coritiba, 11. O mesmo número de vitórias: três. Na rodada passada, o Coritiba fez um primeiro tempo primoroso diante do Operário de Ponta Grossa. Em 27 minutos, demoliu o adversário, com gols de Matheus Frizzo (2) e Morelli (1). Venceu por 3 a 0. O Ceará tem reagido na competição. Nos quatro últimos jogos, venceu três e empatou um. Mas, na Copa do Brasil, andou tropeçando duas vezes diante do CRB. O Vozão tem dado sinais de avanços, mas ainda não transmite a confiança necessária. A vitória sobre a Chapecoense veio nos acréscimos. Foi muito difícil. De certo modo, isso preocupa muito. Quem joga em casa toma sempre a iniciativa. E deve ser assim também amanhã. A proposta ofensiva com a linha de frente tendo Facundo Castro, Barceló e Erick Pulga agrada. Mas, a meu juízo, cresce com Saulo Mineiro. Uma vitória alvinegra agora seria de fundamental importância para a afirmação alvinegra.

Atenção

Na goleada (3 x 0) do Coritiba sobre o Operário de Ponta Grossa, Morelli e Matheus Frizzo foram destaques não apenas pelos gols marcados, mas pelo desempenho no conjunto. Quem merece atenção especial é o atacante Leandro Damião. Dá trabalho. No Coritiba está o cearense Bruno Melo, que teve brilhante passagem pelo Fortaleza.

Direto

Mal terminou o jogo diante do Sportivo Trinidense, ontem, no Castelão, o Fortaleza já concentrou atenções no jogo de domingo, no PV, diante do líder absoluto da Série A, Athletico Paranaense. A propósito, o Athletico-PR fez bonito na rodada passada ao ganhar (0 x 2), com méritos, do Palmeiras na Arena Barueri. Olho vivo, Leão!

Fase

Bento, goleiro do Athletico, está numa fase excepcional. A meu juízo, merece ser titular da Seleção Brasileira. Sua atuação na Arena Barueri foi um fato importante para garantir a vitória do Athletico sobre o Palmeiras. Além do pênalti, que pegou, fez defesas notáveis. Uma barreira quase intransponível.

Amor fiel

Há torcedores que admiro pela fidelidade. Na terça-feira, à noite, com chuva relativamente forte, torcedores corais foram ao PV assistir ao jogo Floresta 1 x 2 Ferroviário. O Ferrão estava na zona de rebaixamento (17) e o Floresta na lanterna. Mesmo assim o torcedor coral enfrentou as adversidades e compareceu. Valeu a pena. O Ferrão ganhou e saiu do Z-4.

Reação