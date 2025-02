A esperança alvinegra no atacante Pedro Raul

Há anos o Ceará vem tentando a contratação de um “camisa 9” que seja capaz de ocupar posição de destaque na galeria de honra dos mais notáveis artilheiros do Vozão. Chegou Pedro Raul. Seu melhor momento foi no Goiás, quando foi artilheiro da Série A nacional, com 19 gols.

A expectativa é de que repita aqui o positivo desempenho que teve no time esmeraldino. Nos demais clubes, máxime no Vasco da Gama e no Corinthians, Pedro Raul não encontrou as condições ideais para o desenvolvimento de seu trabalho. E por isso mesmo não assinalou tantos gols.

O maior “camisa 9” da história do Ceará continua sendo Gildo Fernandes de Oliveira, eterno ídolo. Ele é o maior artilheiro da história do clube, com 246 gols assinalados. Pelo Ceará foi tricampeão em 1961, 1962 e 1963. Detalhe: artilheiro estadual nas campanhas de1961 (15 gols) e 1963 (16 gols).

A vaga de ídolo centroavante do Ceará está aberta. O último, se não me falha a memória, foi Mota, que jogou 181 partidas pelo Vozão, marcando 89 gols. A missão agora é de Pedro Raul. Boa sorte.

Desgaste

Até que ponto a eliminação do Ferroviário na Copa do Brasil poderá ter influência negativa no jogo de amanhã, diante do Fortaleza, pela fase semifinal do Campeonato Cearense? A meu juízo, são situações diferentes que não se tocam, embora a eliminação não deixe de gerar um certo desgaste.

Resultados

O Fortaleza vem de resultados ruins. Vem sofrendo críticas pela sequência de insucessos. Mas, na “era Vojvoda”, tem sido assim. O time experimenta um certo declínio, mas consegue superar e voltar a vencer. Só Vojvoda sabe que carta precisará tirar da manga para o desafio de amanhã.

Trabalho

O técnico do Maracanã, Júnior Cearense, tem obtido bons resultados. Além de classificar o time para a fase semifinal do Campeonato Cearense, avançou de fase na Copa do Brasil ao eliminar o Ferroviário. Júnior Cearense foi um jogador de excelente qualidade, tendo se destacado no Fortaleza, no Ceará e no Ferroviário.

Oportunidade

O Ceará receberá o Confiança, no Castelão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Não faz muito, os dois se enfrentaram no Castelão. Houve empate (1 x 1), em jogo da Copa do Nordeste. O Vozão foi melhor. Esteve mais perto de vencer. Mandou bola na trave em conclusão de Rômulo. Tem agora uma nova oportunidade.

Coladinhos