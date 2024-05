A Copa do Brasil tem afinidade com as zebras

O Ceará vai à luta. O Vozão está em desvantagem diante do CRB, já pela derrota sofrida no Estádio Rei Pelé. Mas a diferença é mínima. Então, tendo em vista jogar em casa, são viáveis as possibilidades de o Ceará dar o troco. Com base nos dois recentes jogos entre ambos, há previsão de equilíbrio. Caberá ao Ceará fazer valer a sua condição de mandante, fato que não aconteceu no empate (2 x 2) no PV. A situação de hoje difere da ocorrida em Ponta Grossa, pela Série B, quando Mancini optou por um modelo muito fechado.

Hoje, o Ceará precisa da vitória. Então, jamais o Vozão poderá repetir o que houve no Parará. A Copa do Brasil tem características bem diferentes do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é eminentemente eliminatória. Os times têm de arriscar mais. No caso alvinegro, terá de propor o jogo e buscar o resultado. Mas terá de fazer isso sem comprometer a marcação. É bom lembrar que o saldo de gols define, quando há igualdade de pontos após os dois jogos. Nesses pequenos detalhes, está a marca de uma competição que tem afinidade com as zebras. Não raro, o melhor time sobra na curva. E, de certo modo, isso dificulta muito os prognósticos.