A banalização da Seleção Brasileira

Sou saudosista, sim. De carteirinha. Deixem-me cultivar, nestes meus 76 anos de idade, o apego às programações esportivas que a Canarinho tinha no passado. Era respeitada, amada e aplaudida pelos povos do mundo, principalmente os europeus. Aí, nos dias de hoje, tenho de ver amistosos que nenhum proveito poderá trazer. Fazem a Canarinho se submeter a jogos sem sentido ou qualquer significação. E assim vai perdendo a aura que a fez a única pentacampeã do mundo.

Hoje, há um complexo de inferioridade resultante de 20 anos sem um título mundial. A Europa voltou a ser referência como eldorado do futebol. Mas eu faço questão de lembrar: o título de campeão do mundo não está na Europa. Campeã do mundo é a vizinha Argentina. Portanto, está na América do Sul. Se a Argentina conquistou o Campeonato Mundial, por que o Brasil não poderá retomar o cetro maior? Claro que pode. Entretanto, jamais alcançará novamente os píncaros da glória, caso fique a tropeçar nas mesmas pedras. Na década de 1960, a Seleção Brasileira fazia o país parar por duas horas, quando de amistosos com a Alemanha, França... Quem vai parar agora para ver amistosos sem graça, sem qualificação?