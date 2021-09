Você não pode deixar de ler o que temos aqui para te contar

SANGUE NOSSO RECEBE CONVIDADAS, NO MUSEU DA FOTOGRAFIA, NESTE SÁBADO, PARA A 1ª EDIÇÃO DO PAPO NOSSO COM O TEMA DIGNIDADE MENSTRUAL

A comunidade Sangue Nosso (@sanguenosso) inicia um novo projeto: Papo Nosso que acontecerá sábado, 2 de outubro, às 15h, no Auditório do Museu da Fotografia Fortaleza (@museudafotografiafortaleza) com o tema "Dignidade Menstrual, precisamos falar sobre!". A mediadora e idealizadora do projeto convidou Paola Braga (@paola_braga) do Instituto Iracema (@institutoiracema), Jeritza Gurgel (@jeritzagurgel) do @diariodonordeste e da @sejasisi) e a Psicoterapeuta Marília Coelho (@ser.genuino) para o lançamento da 1ª edição.

O evento tem entrada gratuita, com ocupação reduzida a 30% da capacidade local. Haverá, também, transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Sangue Nosso. O link para as inscrições já está na bio do Instagram (@sanguenosso).

“MODA CIRCULAR EDISCA 2021” ACONTECERÁ NA 1ª. QUINZENA DE DEZEMBRO NO SHOPPING RIOMAR FORTALEZA

Edisca vai realizar o “Moda Circular Edisca 2021” na 1ª quinzena de dezembro no Shopping RioMar Fortaleza. Será uma loja que busca difundir o conceito de economia circular na moda, evitando o descarte poluente. e incentivar o maior número de reuso de uma peça.

Legenda: A Edisca, uma organização social sem fins lucrativos, sediada em Fortaleza/CE, atua há 30 anos buscando reduzir a pobreza inaceitável através da educação e da arte junto a comunidades que possuem os piores IDHB (Índice de Desenvolvimento Humano Brasil), vem sofrendo há alguns anos e criando estratégias de geração de renda própria, fortalecendo assim sua sustentabilidade que pensa e atua na busca da perenidade.

As doações de peças de vestuário, calçados e acessórios (femininos, masculinos e infantis) tanto de pessoas que queiram contribuir como de lojas que querem se juntar a Edisca neste projeto, podem ser entregues na sede da instituição: Rua Desembargador Feliciano de Ataíde, 2309 – Água Fria

Telefones para contato: 3278-1515/98869-1180 (WhatsApp)

JUNIOR ACHIEVEMENT CEARÁ REALIZA ASSEMBLEIA PARA APRESENTAR RESULTADOS DAS AÇÕES EM 2021

A Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial que tem como foco a educação empreendedora e a inovação, realiza Assembleia Geral Ordinária, hoje, no Cabaña del Primo Jardins. Durante o encontro, serão apresentados aos conselheiros das organizações mantenedoras da associação os resultados alcançados e a abrangência das ações realizadas pela instituição.

Com 16 anos de atuação no estado, a Junior Achievement Ceará oferece projetos com metodologia que inspiram e proporcionam aos estudantes preparação para o mercado de trabalho, educação financeira e o empreendedorismo através do método “Aprender-Fazendo”, desenvolvendo caminhos para que os jovens se sintam seguros para o enfrentamento dos desafios e carreiras da economia globalizada. Durante esse tempo, mais de 150 mil alunos e mais de 4,5 mil orientadores (professores e voluntários) foram impactados nas 79 cidades que já foram beneficiadas pelos programas da Junior Achievement Ceará.

1ª EDIÇÃO DO REMEXIDO DISCUTE MODA, CONSUMO E SUSTENTABILIDADE COM IMPORTANTES NOMES DO SETOR

A Katu Soluções Criativas em parceria com a Coordenadoria Especial de Juventude de Fortaleza realizou, no último final de semana, o 1° Remexido, evento que debateu as questões mais atuais sobre a indústria da moda e seus impactos ambientais.

Legenda: A ocasião marcou o início das atividades da Escola de Moda da Juventude sob a coordenação de Davi Gomes. O Remexido foi um seminário no formato híbrido, unindo palestras virtuais e mesas redondas presenciais que aconteceram no teatro do Cuca Mondubim, seguindo os protocolos de segurança da Covid-19. Foto: Ronaldo Passos

Na ocasião, o Remexido promoveu uma campanha de arrecadação de roupas e itens de higiene para a Casa Transformar, que trabalha com acolhimento de pessoas LGBTQIA+. A Ong fica no bairro Siqueira e (r)existe desde novembro de 2017 sem nenhum apoio financeiro público.

C. ROLIM ENGENHARIA PROMOVE CAMINHADA ECOLÓGICA NO PARQUE DO COCÓ ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

Na semana comemorativa do Dia da Árvore, em 21 de setembro, a C. Rolim Engenharia promoveu uma Caminhada Ecológica, no Parque do Cocó, principal espaço público verde da cidade de Fortaleza.

Legenda: O evento aconteceu sábado (21), e houve, além da caminhada, a assinatura de um Termo de Cooperação entre a C. Rolim Engenharia e o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). O documento foi assinado pelo Presidente do Conselho de Administração da empresa, Pio Rodrigues Neto, e pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno.

O compromisso da C. Rolim Engenharia com o meio ambiente, em especial, com o Parque do Cocó está no DNA da empresa. A valorização da natureza e a arborização de espaços públicos sempre estiveram presentes nos valores da construtora. Para Pio Rodrigues Neto, a Caminhada Ecológica e o termo de cooperação assinado são uma demonstração efetiva da responsabilidade socioambiental promovida pela da C. Rolim Engenharia com a cidade e para a população de Fortaleza.

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ SERÁ HOMENAGEADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Foi aprovado, durante sessão na Câmara Municipal de Fortaleza, o requerimento (6482/2021), de autoria do vereador Pedro França (Cidadania), para a realização de uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Fundação Edson Queiroz. A Casa Legislativa voltará a realizar eventos presenciais a partir do dia 1º de outubro.

Legenda: Deputado Pedro França afirma que é uma justa homenagem à Fundação que, há 50 anos, vem afirmando a responsabilidade social como valor ético: “São braços que vêm dela o Espaço Cultural Unifor; o Centro de Formação Profissional; o Escritório de Práticas Jurídicas; o Parque Desportivo e sua Escola de Esportes; entre tantos outros projetos.”

Os 50 anos da Fundação Edson Queiroz foram comemorados no último dia 26 de março e a data da sessão solene na Câmara Municipal será marcada em breve.

CELEBRAÇÃO EM DOBRO

Padre Eugênio celebrando seu aniversário durante a missa transmitida pela TV Diário, domingo, às 18h. Festa para ele e para nós, que temos a oportunidade de tê-lo entre nós com palavras tão acolhedoras e repletas de amor. Viva!

Legenda: Torcedor do Fortaleza ganhou um bolo bem especial na celebração da missa. Esse time conta com um prestígio danado

SINDIEVENTOS COMEMORA 20 ANOS DE ATUAÇÃO

Comemorando seus 20 anos de atuação, o Sindieventos, presidido por Circe Jane Teles, realizou na terça (28), a solenidade de entrega da Medalha Roberto Matoso ao empresário e 1º vice-presidente da Fecomércio-CE, Maurícioo Filizola, e à Abeoc-CE, presidida por Enid Câmara.

Legenda: Sindieventos, presidido por Circe Jane Teles

O Unieventos prossegue as comemorações de forma híbrida e online nos dias: 28 e 29 de setembro (híbrido) e de 30 de setembro a 02 de outubro (online).

CLUBE DA TERAPIA INAUGURA UM ESPAÇO PARA ACOLHIMENTO DA SAÚDE EMOCIONAL

Inaugurou em Fortaleza, a primeira casa “Clube de terapia”, um lugar de acolhimento e socialização para aqueles que desejam cuidar da saúde emocional.

Legenda: Josiane Araujo, Dra Lorena Feijó, Assis e Cinthya Assis

AMIGOS EM AÇÃO DEFINE OBRA TEMA PARA 2021

A diretoria da campanha Amigos em Ação elegeu como obra tema para a campanha de 2021 um quadro do artista plástico cearense José Francisco Pinheiro, mais conhecido como J. Pinheiro, que possui técnica mista e tem o nome de “A esperança pelo esporte”. A homenagem ao artista acontece no ano em que ele completa 50 anos de sua iniciação no mundo das artes plásticas. A obra doada pelo artista para a campanha deste ano será a âncora da 13ª Exposição de Obras de Arte e da 18ª edição do tradicional Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação, que contará também com outras obras de artistas locais.

SORVETES FROSTY ANUNCIA LANÇAMENTO DA SUA NOVA LINHA “GOLD”

A marca de sorvetes Frosty, que atua há 31 anos no mercado cearense de gelados, lançou, no dia do sorvete, sua mais nova linha de produtos, “Gold”, que é uma proposta de uma nova experiência com o sorvete, só que no palito.

Legenda: Ceo Frosty, Edgard Segantini

Os 17 sabores da linha Gold já estão disponíveis no mercado.

I FÓRUM SINDUSCON PROMOVE EVENTO VIRTUAL COM O TEMA: “COMO TER MELHORES RESULTADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO”

O Sinduscon-CE realizou ontem, 28, através da plataforma Zoom, o I Fórum Sinduscon “Como ter melhores resultados no Mercado Imobiliário”.

Legenda: O Presidente do Sinduscon, Patriolino Dias, entre os palestrantes da noite: o engenheiro André Quinderé, da Aval Engenharia e o consultor empresarial, Ênio Area Leão Foto: LC Moreira

O engenheiro civil, André Quinderé, proferiu a palestra sobre o tema “Planejamento de Obra” e o consultor empresarial, Ênio Arêa Leão, fez uma análise econômica e de mercado. A mediação ficou por conta do presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, e dos vice-presidentes da entidade.

ESP/CE OFERECE COMENDA PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES A DR. CABETO

O ex-secretário de Saúde do Ceará, o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, vai ser agraciado com a comenda Paulo Marcelo Martins Rodrigues ainda este ano. A honraria, entregue pela Escola de Saúde Pública do Ceará, leva o nome do patrono da ESP/CE, Paulo Marcelo, pai de Dr. Cabeto. que foi fundamental na implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.

Legenda: Dr. Cabeto é ex-secretário de saúde do Ceará e atuou, diretamente, na modernização do sistema de saúde, principalmente, durante a pandemia de Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021 Foto: Nívea Uchoa

A comenda Paulo Marcelo Martins Rodrigues homenageia pessoas físicas e jurídicas pelos relevantes serviços na área de ensino, pesquisa e extensão, além da cooperação para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no Ceará. A cerimônia de entrega deve ser realizada no próximo dia 18 de outubro, quando se celebra o Dia do Médico.

EB CLINIC INAUGURA ESPAÇO NO BS TOWER

Legenda: Katiuska Facó (SVM), Dra Etianne Bartz (EB Clinic) e Luana Souto (Spetacollare)

A clínica de estética EB Clinic recebeu, no último dia 27, clientes e parceiros, na inauguração do novo espaço no BS Tower com oferta de muitos mimos para os convidados.

Legenda: Dra Etianne Bartz (médica nutróloga), Dra Daniele Bezerra (médica nutróloga), Dra Lúcia Rosário (médica de família e clínica médica), Dra Janaína Job (dermatologista), Dra Cristina Alencar (Psicologa), Dra Patrícia Paz (nutricionista), Dr Fernando Ribeiro (Cirurgião Plástico), Dra Gleice Santos (enfermeira) e Dra Simone Alves (Tec enfermagem)

A equipe é composta por médicos e profissionais de variadas especialidades, tais como: nutrólogos, clínicos, demartologistas, médicos de família, psicólogos, nutricionistas, cirurgião plásticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.