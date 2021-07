Segredo para acertar na decoração da mesa posta para você

Desde 2020 vivemos uma realidade gerou um olhar não só para dentro de si, mas, também, para dentro das nossas casas.

Foi no direcionamento da casa que a empresária e especialista em gestão, Vanessa Figueiredo, transformou sua mesa de todo dia em um novo espaço para resgatar o prazer das refeições e começou a compartilhar nas redes sociais sua arte, passando a fazer disso o seu melhor negócio!

Com a criação do Instagram @trouveroficial, a empreendedora encontrou a sua missão e divulga, semanalmente, dicas de como inovar no seu dia a dia ao organizar sua mesa para refeições, chá da tarde e, até mesmo, um drink ao final de um dia atarefado.

Legenda: A empreendedora e especialista em gestão, Vanessa Figueiredo, apresenta o conceito da mesa posta para o seu bem estar Foto: arquivo pessoal

Vanessa defende que esses momentos podem e devem ser compartilhados com sua família e amigos, mas que, em primeiro lugar, preparar a mesa é pensar no seu próprio bem-estar e na sua satisfação. Não é, apenas, uma questão de produzir combinações de cores, temas, materiais e regras de etiqueta. A beleza está diretamente ligada ao capricho dedicado ao processo e a atenção aos detalhes. O segredo para uma decoração da mesa posta é conectar com você mesma e usufruir de cada momento da refeição.

Confira as dicas que a empresária preparou para quem deseja experimentar uma mesa bem linda para a sua própria satisfação:

Café da manhã

Foto: reprodução

Almoço

Foto: reprodução

Jantar

Foto: reprodução