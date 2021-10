Plug anal: conheça modelos e benefícios do brinquedo erótico

Ganhei esse plug anal da orientadora sexual Viviane Quinto, juntamente com outros itens para iniciação da prática do sexo anal, tudo como “manda o figurino”. Gente, quando abri a caixa linda que veio a tal joia rara com o "brinquedinho democrático", tenho que confessar: tomei um susto daqueles! Não tive coragem de jeito nenhum!

Tenho que ser sincera, né, gente?

Eu sei que o plug anal foi desenvolvido para facilitar e dar mais prazer à prática do sexo anal. É uma espécie de preparação, uma iniciação para um outro momento.

Como não posso dar a minha opinião sobre o assunto e é um tema que é bem procurado pelas pessoas na web e não podemos deixar nossas SiSi Lovers e nossos leitores desamparados e desinformados. Por isso, resolvi chamar a Viviane Quinto.

A orientadora sexual é expert em produtos eróticos e conversa com mulheres através do Instagram: @papointtimo. Ela descomplica esse tipo de tabu da sexualidade feminina e foi a melhor pessoa que encontrei para esclarecer sobre esse sextoy tão desejado.

O PLUG ANAL POR PARTES

Base: garante que o sextoy não seja sugado todo para dentro dos anus e não entre no intestino;

Pescoço: é a parte mais fina do plug anal. Assim que o brinquedo é inserido, o ânus se fecha nessa parte do sextoy, o que ajuda a mantê-lo no lugar;

Corpo: é a parte principal e tem como função gerar a estimulação e o prazer anal.

UTILIDADE E BENEFÍCIOS DO PLUG ANAL

- Prepara o ânus para o sexo anal, porque relaxa a musculatura;

- Intensifica e auxilia a ter orgasmos múltiplos;

- Deixa o canal da vagina mais estreito, dando mais prazer aos parceiros;

- Estimula a próstata (no caso dos homens) proporcionando muito prazer;

- Estímulo visual;

- Explora a fantasia sexual do casal de fazer dupla penetração

MODELOS DE PLUG ANAL

Silicone atóxico: feito com um material mais resistente. Esse tipo é o mais indicado. Deve ser usado com lubrificante à base de água para não danificar o material.

Para os iniciantes: ideal é investir em um tamanho menor. Verificar como é a sensação e, depois, ir variando em formatos e tamanhos.

Com calda de pelúcia: o detalhe a mais desse tipo de plug anal fica por conta da calda de pelúcia. Pode variar de cor, tamanho e tipos de pelagem. Já o brinquedo em si é o mesmo do tradicional: com base, pescoço e corpo.

Com vibrador: o plug anal com vibrador confere um prazer a mais na hora da relação, pois, como o nome mesmo já diz, vem com um vibrador recarregável.

Com bolinhas: esse tipo de sextoy possui bolinhas de vários tamanhos, sendo a maior na base e a menor da ponta. Ele pode variar de tamanho e material.

DICAS DA VIVI: Conhecendo como é cada parte de um plug anal e quais são os tipos mais comuns, escolha o que melhor se adapta ao seu corpo e aos seus interesses!

Atenção! ​O seu momento, além de prazeroso, deve ser muito seguro!

Esteja relaxada: não faça nada sobre pressão! Esteja bem confortável e relaxada para introduzir o sextoy. Aposte em posições que te deixem bem tranquila: de quatro (estilo cachorrinho), de lado ou se sentando, com cuidado, sobre ele. Lembre-se de usar um bom lubrificante.

não faça nada sobre pressão! Esteja bem confortável e relaxada para introduzir o sextoy. Aposte em posições que te deixem bem tranquila: de quatro (estilo cachorrinho), de lado ou se sentando, com cuidado, sobre ele. Lembre-se de usar um bom lubrificante. Tenha mais de uma estimulação ao mesmo tempo: em mulheres, o plug acaba estreitando o canal vaginal e proporcionando uma sensação de pressão no local, então, aproveite para ter mais de uma estimulação ao mesmo tempo. Uma dica bem legal é usar um vibrador clitoriano ao mesmo tempo ou receba o sexo oral, porque aumenta essa sensação de prazer. Unir várias sensações, noutros pontos de prazer do corpo e ir explorando com o parceiro o que é mais interessante, pode colaborar para atingir o clímax e potencializar a sensação orgástica.

ao mesmo tempo: em mulheres, o plug acaba estreitando o canal vaginal e proporcionando uma sensação de pressão no local, então, aproveite para ter mais de uma estimulação ao mesmo tempo. Uma dica bem legal é usar um vibrador clitoriano ao mesmo tempo ou receba o sexo oral, porque aumenta essa sensação de prazer. Unir várias sensações, noutros pontos de prazer do corpo e ir explorando com o parceiro o que é mais interessante, pode colaborar para atingir o clímax e potencializar a sensação orgástica. Aproveite a pressão : essa dica é aliada a anterior, mas, aqui, vamos ser mais específica! É importante lembrar que várias mulheres gostam de usar um plug anal enquanto recebem sexo oral, já que é no clímax, que as contrações orgásticas em torno do brinquedo podem ser mais intensas.

: essa dica é aliada a anterior, mas, aqui, vamos ser mais específica! É importante lembrar que várias mulheres gostam de usar um plug anal enquanto recebem sexo oral, já que é no clímax, que as contrações orgásticas em torno do brinquedo podem ser mais intensas. Deixe o preconceito de lado: não precisa fazer a famosa chuca (ducha higiênica) para utilizar o sextoy. Em qualquer penetração anal, existe a possibilidade de sair cheiros e fezes. Porém, essa probabilidade diminui bastante se você já tiver evacuado no dia e de como está sua saúde intestinal. Caso sinta mais à vontade fazer a “chuca”, use, apenas, com água. O sabão deixe para lavar apenas a região externa. Não faça com muita frequência para não modificar a flora bacteriana necessária do local.

de lado: não precisa fazer a famosa chuca (ducha higiênica) para utilizar o sextoy. Em qualquer penetração anal, existe a possibilidade de sair cheiros e fezes. Porém, essa probabilidade diminui bastante se você já tiver evacuado no dia e de como está sua saúde intestinal. Caso sinta mais à vontade fazer a “chuca”, use, apenas, com água. O sabão deixe para lavar apenas a região externa. Não faça com muita frequência para não modificar a flora bacteriana necessária do local. Um aliado no sexo anal: Algumas mulheres gostam de usar esse sextoy para se preparar para a penetração anal com pênis. Só faça isso se sentir confortável, ok?

Não compartilhe em hipótese alguma! nunca compartilhe o seu plug anal com outras pessoas, evitando a transmissão de IST’s. Vale também reforçar que se houver a introdução do plug no ânus, não o encoste na vulva, nem introduza na vagina, evitando a transmissão de bactérias. Lave bem com água e sabão líquido neutro após a utilização e guarde quando estiver bem seco. Se você tem fissura anal ou hemorroida, confirme com um médico proctologista todas as recomendações, ou não, para essa prática

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.