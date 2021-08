Preliminares são o combustível para a libido feminina explodir

Mais importante para as mulheres que o ato sexual em si, as preliminares têm que acontecer muito antes do “rala e rola”, senão, não rola mesmo! Então, é hoje que vamos dar dicas infalíveis para tudo encaixar como tem que ser: dar e receber muito prazer!

Não é novidade para ninguém que homens e mulheres têm desejos e vontades aguçados de formas diferentes. Portanto, para as mulheres as preliminares são muito importantes para gerar uma melhor intimidade como casal, já que muitas delas demoram mais tempo para conseguir entrar no clima.

É importante para a mulher ter a lubrificação, conhecer suas zonas erógenas e, principalmente, já ter um histórico de conquista para aquele momento de total privacidade do casal para ser um encontro explosivo para os dois.

Muito prazer, preliminares!

Confira, passo a passo, do que é importante para aquela hora “H”!

1) As zonas erógenas: são aqueles lugares do corpo de que arrepiam até a alma, quando tocados pelo parceiro. Se toque e conheça bem o seu corpo e, assim, você poderá estimular o parceiro para agradar você.

Explore com gosto:

Nuca : é um lugar que “pega” em muita gente. Libere a nuca para receber os agrados.

: é um lugar que “pega” em muita gente. Libere a nuca para receber os agrados. Pele : carinho na pele é bom demais!

: carinho na pele é bom demais! Parte interna das coxas : esse é um daqueles pontos mais excitantes para ser o ponto de partida e subir temperaturas.

: esse é um daqueles pontos mais excitantes para ser o ponto de partida e subir temperaturas. Seios : muitas mulheres têm terminações nervosas na região e ficam loucas quando eles são tocados, beijados, etc. Porém, nem toda mulher é assim!

: muitas mulheres têm terminações nervosas na região e ficam loucas quando eles são tocados, beijados, etc. Porém, nem toda mulher é assim! Bumbum : outra área bem explorada e fetiche para muitos homens.

: outra área bem explorada e fetiche para muitos homens. Vagina e clitóris: esse é o vulcão feminino, mas é o lugar mais precioso e para chegar nela, as preliminares são fundamentais!

2) A lubrificação é essencial para um sexo gostoso e saudável.

Caso não consiga essa lubrificação de forma natural, não se desespere! Atualmente, tem diversos tipos de lubrificantes que facilitam tudo para o casal. Use!;

Porém, se há desejo, vontade, tesão e, mesmo assim, a lubrificação natural não chega, a sugestão é avaliar com um endocrinologista os hormônios ou procurar uma ginecologista;

Uma dica: exercite o pompoarismo! Já falamos dele por aqui!;

Imaginar é uma dica infalível para uma boa preliminar!

3) Permitir que a sua imaginação percorra vários momentos de intimidade instiga, ativa e deixa o tesão no “ponto de bala”.

Aí, chegou a hora de listar umas “maldadezinhas” só para apimentar o momento:

Diga umas frases picantes para causar aquele impacto!

Faça fotos sem mostrar muito. Basta ser ousada;A

Ligue ou deixe um áudio bem sugestivo. Isso mostra interesse;

Sintomas de saudade: é bom dar um tempinho entre um momento e outro para gerar ansiedade no novo encontro. Porém, a conquista deve ser mantida de forma diária, senão, não rola mais” encontrinhos”;

Encontros em locais diversos e com romantismo,

Cumplicidade: transparência na relação o mais importante do que todos os itens acima! Vá por mim!

Não renuncie às preliminares, SiSi Lovers, elas acordam o corpo e preparam o terreno para as sensações incríveis de prazer!

Depois de todas essas orientações e sugestões, o passo final é começar do começo: preliminares!