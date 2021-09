Pio Rodrigues Neto na ACL, campanha Doe de Coração e outras novidades da semana

PIO RODRIGUES NETO É EMPOSSADO NA ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS COM HOMENAGEM ESPECIAL DA MÃE, EDYR ROLIM

O poeta, escritor, compositor e empresário Pio Rodrigues Neto foi empossado como o mais novo membro da Academia Cearense de Letras (ACL), ocupando a Cadeira de No 17, de posse do renomado jurista Paulo Bonavides, falecido em outubro de 2020.

Legenda: Pio Rodrigues Neto. Novo Imortal da ACL

A cerimônia foi no dia 02 de setembro, de forma virtual, com transmissão simultânea a partir da residência do empresário, acompanhado da família, e da residência do presidente da Academia, Lúcio Alcântara, com a participação de uma comitiva da diretoria da entidade. Veja mais fotos:

Legenda: Pio Rodrigues e família

Legenda: Regina Fiúza, José Augusto Bezerra, Lúcio Alcântara, Beatriz Alcântara e Flávio Leitão

LU CARVALHO LANÇA COLAB

Comemorando 10 anos de profissão, Lu Carvalho lança colab com marca local, peças em linho com seu DNA.

Legenda: Lu Carvalho é referência em estilo



As peças têm assinaturas de estilo: assimetrias, modelagens amplas, cores vibrantes e uma pegada sofisticada. Tudo a cara de quem sabe ter e dar estilo!

ERINALDO DANTAS ANUNCIA JORNALISTA HOMENAGEADO EM NOVA SALA DE IMPRENSA DA OAB

O presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, anunciou que a nova sala da imprensa da OAB recebe o nome de Jáder de Carvalho, uma homenagem póstuma ao jornalista, advogado e escritor cearense.

Legenda: Conselheiro federal da OAB pelo Ceará, Hélio Leitão; Luce Carvalho, bisneta de Jáder de Carvalho; Robério Carvalho, neto de Jáder de Carvalho; Erinaldo Dantas, presidente da OAB Ceará; e Rose Carvalho, advogada (esposa de Robério).

A nova sala de imprensa foi inaugurada no dia 03 de setembro, na sede da OAB-CE e dispõe de um equipamento para acomodar a imprensa e atender às demandas de coletivas e entrevistas da Ordem e de suas comissões.

INEC RECEBE PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO O PRÊMIO “LUGARES INCRÍVEIS PARA TRABALHAR”

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) foi agraciado, pela segunda vez consecutiva, com o Prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”, promovido pela Fundação Instituto de Administração (FIA) em parceria com o UOL. O anúncio foi realizado em evento virtual transmitido pelo canal do UOL no YouTube.

Legenda: A comenda homenageia as organizações reconhecidas por seus colaboradores pela qualidade de suas práticas de gestão de pessoas e do ambiente de trabalho, bem como pela relação de inspiração de suas lideranças e CEOs

O Prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar” agracia empresas de pequeno, médio e grande porte, elegendo as vencedoras a partir de auditorias e dos resultados da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx), elaborada pela FIA Business School, que avalia os níveis de satisfação entre os seus colaboradores. A pesquisa é aberta a todos que trabalham na instituição, com garantia de anonimato.

DOE DE CORAÇÃO HOMENAGEIA SEIS PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS DA SAÚDE

A live de lançamento da campanha da Fundação Edson Queiroz anunciou os nomes e destacou a importância da atuação dos homenageados.

Legenda: A médica Eliana Barbosa, coordenadora da Central de Transplantes do Ceará, está entre os homenageados na 19ª Edição da campanha realizada pela Fundação Edson Queiroz

Uma comissão de professores do Centro de Ciências da Saúde da Unifor foi responsável pela escolha dos nomes que são destaques na Medicina, Enfermagem, Nutrição, Educação Física e Farmácia. Os escolhidos foram: a médica Eliana Barbosa, coordenadora da Central de Transplantes do Ceará, e os professores Ana Daltro (Nutrição), Sílvia Fernandes (Medicina), Paulo Germano (Farmácia), Mônica Studart (Enfermagem) e Walter Diógenes (Educação Física). A entrega da placa para cada homenageado será realizada no dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos, em solenidade que será transmitida às 18 horas, nas redes sociais da Unifor e na TV Unifor.

SEFAZ ANUNCIA ISENÇÃO DE ICMS SOBRE ABSORVENTES ÍNTIMOS NO CEARÁ

A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, anunciou, durante a live do projeto Sefaz Dialoga, que promoveu o debate sobre o tema “Como a economia pode garantir a dignidade feminina?”, que os absorventes íntimos, coletores e discos menstruais ficariam isentos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Ceará. O benefício foi regulamentado pelo decreto estadual nº 34.178/2021.

Legenda: Fernanda Pacobahyba explica que a adesão do Ceará ao Convênio do ICMS nº 70/21, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), autoriza a isenção do ICMS nas operações internas com produtos essenciais ao consumo popular que compõem a cesta básica, incluindo absorventes íntimos

Nós, da SiSi, aplaudimos de pé essa iniciativa que pudemos descortinar para a sociedade e sermos voz para que hoje possam estar tomando atitudes significativas pelas mulheres! Parabéns!

Legenda: Jeritza Gurgel