O que é importante saber sobre o coletor menstrual

Depois de uma ligação de uma amiga quase desesperada comentando sobre a experiência em tentar retirar o coletor menstrual foi que surgiu essa matéria para compartilhar essa informação bem direitinho com vocês, que tal?

Alguns produtos para conter o fluxo menstrual vêm sendo substituídos pelos absorventes com mais frequência por ser uma alternativa mais sustentável e confortável, mas ainda existem muitas dúvidas pelas usuárias.

Convidamos a Dra. Raquel Mattos, ginecologista e especialista em reprodução humana, para orientar e responder a SiSi tudo o que se precisar saber sobre o coletor menstrual.

Legenda: Dra. Raquel Mattos, ginecologista, esclarece dúvidas sobre o coletor menstrual Foto: Divulgação

Popularmente chamado de “copinho”, ele é reutilizável, feito de silicone hipoalérgico e deve ser usado, internamente, para coletar o fluxo por um período de até 12 horas ininterruptas.

Qual o melhor coletor disponível no mercado?

O produto mais indicado disponível no mercado é sempre aquele que a mulher se adapta melhor. Todos têm o mesmo material e a mesma função.

Onde devo guardar o coletor?

Ele deve ser armazenado em um local seco e fresco, de preferência, na bolsinha ou recipiente que costumam vir com o produto.

Quem pode usar o coletor?

Toda mulher pode usar o coletor menstrual, exceto as que nunca tiveram relação sexual. O coletor pode ficar de 10 a 12 horas antes de esvaziar. Pacientes que têm DIU não devem utilizar o coletor, pois o DIU possui um fio visível no colo do útero. Ao tentar retirar o coletor, pode puxar o fio e deslocar o DIU. Para essas mulheres, temos a opção do disco coletor. Pergunte sempre ao seu ginecologista sobre o assunto.

É possível ter relação sexual, usando o coletor menstrual?

Não se deve ter relação sexual com penetração utilizando o coletor. Na verdade, como ele tem um cabo, os casais não conseguem fazer sexo enquanto a mulher faz o uso do produto. Para os casais que desejam ter relação sexual durante a menstruação, e não gostam de se sujar, o disco coletor é a opção.

Como retirar o coletor?

Desfaça o vácuo com seus dedos na vagina e puxe pelo cabinho. Atenção! É muito importante desfazer o vácuo do coletor para retirar, com tranquilidade e, assim, ir puxando para fora do canal.

Como higienizar?

A maioria dos coletores menstruais inclui um manual com instruções, que dão à compradora detalhes claros de como cuidar e limpar aquele coletor específico. Cada coletor é único, no que diz respeito ao método de esterilização. Portanto, não deixe de ler o manual com cuidado.

Durante o seu período menstrual, você sempre deve lavar seu coletor com água corrente e sabonete neutro, após esvaziá-lo. Se não tem acesso à água naquele momento, esvazie e limpe com papel o melhor possível e assim que tiver acesso à água faça a lavagem.

Ao terminar um ciclo menstrual usando seu coletor, você sempre deve esterilizá-lo com cuidado. Ferva-o por cinco minutos, enxágue-o, seque-o e guarde.

Portanto, coletor menstrual é um bom aliado na contenção do fluxo menstrual. Tudo é uma questão de adaptação. Quando bem encaixado no canal vaginal, não sai do lugar, não vaza e é confortável. Além disso, é sustentável!

Compreenda o modus operandi e adote as orientações da Dra. Raquel Mattos e da sua sempre amiga de todos os dias, SiSi.

Inspira, respira e não pira. O coleto vai sempre sair. Amém?