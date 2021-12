Igor Queiroz Barroso é homenageado com título de cidadão cascavelense

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, foi homenageado pela Câmara Municipal de Cascavel com a entrega do Título de Cidadão Honorário Cascavelense, na última segunda-feira (20).

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

O empresário inaugurou, no último mês de novembro, o Memorial Edson Queiroz, que conta parte da história do industrial cearense através de salas temáticas e objetos de acervo pessoal. O monumento, localizado no Centro de Cascavel, também é palco de atividades culturais e de formação profissional, beneficiando a população e o turismo local.

Veja os registros de Thiago Gadelha:

Legenda: Aline Félix e Igor Queiroz Barroso Foto: Thiago Gadelha

