Escovas secadoras e alisadoras são revolucionárias

Como sou meia desconfiada das novidades, fui atrás de saber desse lançamento. Pesquisei, testei algumas e comprei uma que, constatei, ser a melhor opção para o meu tipo de fio.

Como no mercado existem várias dessas escovas secadoras e alisadoras e tem para todos os gostos, já vou aconselhando que é importante fazer uma boa pesquisa, porque cada uma delas tem uma função específica para cada tipo de cabelo.

Os preços são variados e mudam de site para site. Portanto, olho vivo!

Hoje, escolhi falar das escovas secadoras das marcas mais procuradas que são: Britânia, Mondial e Bela Segredo Dela.

Olha só!

Vantagens de cara!

1) Você já escova o cabelo secando!

2) Todas essas escovas secadoras funcionam bem, porém observe as cerdas daquela que você for adquirir! Nós, brasileiras, normalmente, temos cabelos mais resistentes, portanto, a sugestão é escolher as que tem cerdas das escovas mais durinhas.

Britânia

1) Quem tem cabelos com os fios mais finos e/ou com leves ondas, essa é a escova apropriada para viver grudada com você;

2) As cerdas são “molinhas” e facilita no deslize do cabelo;

3) 1200w de potência;

4) Tem 3 velocidades para secagem bem definidas e,

5) Se você não gosta de barulho, saiba que ela é a mais “zuadenta”.

Mondial

1) Disputada no mercado pelas cabeludas ao título de favorita, esse produto tem as cerdas mais durinhas e é uma aposta versátil para vários tipos de cabelos;

2) As 3 velocidades já são quentes e não variam muito. O que muda é a temperatura. Então, use protetor térmico nos fios, please!;

3) 1200w de potência;

4) É a menos barulhenta. Ufa!

Bela Segredo Dela

1) Super versátil e leve. Apropriada para atender aos fios mais resistentes, do médio ao grosso, ela alcança a turma dos fios mais lisinhos, também;

2) Cerdas são mais durinhas e é a que menos quebra o cabelo, porque você não precisa puxar tanto o cabelo para alisar;

3) Possui 3 velocidades, só que as temperaturas são mais elevadas que as demais e, isso, o cabelo seca mais rápido. Use mesmo o protetor térmico, combinado?;

4) 1000w de potência (é incrível, porque não parece ser menos potente que as outras) e, por fim,

5) Das 3 escovas selecionadas, é a mais cara. Aí é você é quem decide se vale ou não o investimento!

Você sabia?

1) Todas essas escovas secadoras são importadas da China e, quando chega no Brasil, as marcas colocam o seu nome.

2) Guarde a sua escova somente depois que ela esfriar. As cerdas devem ficar de cabeça para baixo para não amassar e, assim, conservá-las por mais tempo.

E a minha opinião?

Eu super curti.

É leve e prática.

Acho que é um bom investimento, desde que tenha um bom protetor térmico, já que a escova quentíssima está em contato direto com o fio.

Agora, nada comparável aquela escovação com um secador dos bons.

Portanto, para as mais exigentes, o acabamento com o secador ou uma prancha, ainda pode ser a solução, mas, certamente, mais prático não é e, aqui, combinamos em falar de praticidade!

Best Friends Forever! Why not?